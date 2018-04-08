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От волнения и спешки у Тимати случился интимный конфуз
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От волнения и спешки у Тимати случился интимный конфуз 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Владелей лейбла Black Star Inc. Тимати признался, что перед концертом Егора Крида с ним случился неожиданный конфуз. Рэпер признался, что так спешил к своему подопечному, что на нем порвались кожаные штаны.
Подробностями интимного конфуза рэпер Тимати поделился на своей странице в Instagram. Выступлению на концерте Егора Крида в концертном зале «Ледовый дворец» в Москве и своим порванным штанам он посвятил отдельное видео.
"Я так нервничал, так бежал, так готовился, что по дороге порвал штаны", — признался Тимати. В доказательство правдивости своих слов он продемонстрировал дыру в своей одежде в районе паха. Прореху в столь интимном месте исполнитель затянул двумя скрепками. «Реально, небывалое волнение», — рассказал рэпер. Дополнительно он прикрыл «срам» длинной майкой.
Примечательно, что сам концерт давал не сам Тимати, а один из артистов Black Star Inc. — Егор Крид. Сообщается, что на выступление были проданы все билеты. «10т горячих, преимущественно женских сердец)) растопил сегодня @egorkreed (аккаунт в Instagram Егора Крида. — Прим. ред.) — Поздравляю со взятием нового рубежа! Дальше — Больше, только наверх 🚀», — прокомментировал ролик Тимати.
Сам рэпер также появился на сцене. Он помог своему подопечному исполнить хит «Где ты, где я». Перед многотысячной аудиторией, которую, по его собственному признанию составляли в основном девушки, музыкант предстал в тех самых дырявых штанах.
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