Серьезный настрой! Зейн хочет избавиться от тату, напоминающих о Джиджи Хадид?

Зейн (25) и Джиджи (22) расстались месяц назад, но на теле певца есть рисунки, посвященные его бывшей. И, кажется, он хочет от них избавиться.

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Инсайдеры говорят, что Малик уже присматривается к новым дизайнам татуировок, чтобы перекрыть те, которые напоминают ему о Хадид, а именно глаза модели на груди и слово «любовь» (Love) на руке. «Зейн открыто говорил об этом во время недавней работы. Он упоминал о своих татуировках и сказал, что ему нужно „убрать все, что связано с Джиджи. Он уже просмотрел несколько вариантов исправления его рисунков. Если он найдет что-то красивое, то без сомнений согласится. Теперь он просто хочет жить своей жизнью“, — заявил источник из окружения певца.

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К слову, это не первый подобный случай: полтора года назад он покрыл рисунок, посвященный своей бывшей девушке Перри Эдвардс (24) (ее образ в виде мультяшки). Может, лучше вообще не бить их?

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Кстати, вчера фанаты музыканта удивились, когда обнаружили, что он удалил все фото в своем Instagram. Многие подумали, что Малик готовит новый альбом, и они были правы. Сегодня Зейн выставил на своей страничке тизер видеоклипа, премьера которого состоится уже через четыре дня. Судя по ролику, нас ждет что-то очень крутое.

04.12.18 Публикация от Zayn Malik (@zayn)

7 Апр 2018 в 7:53 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sereznyj-nastroj-zejn-hochet-izbavitsya-ot-tatu-napominayushhih-o-dzhidzhi-hadid/