Евгений Дога: Пробиваться всегда трудно

День рождения отметил композитор Евгений Дога . С автором «Вальса века» из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» побеседовала обозреватель «Вечерки».

В семье Евгения Доги музыкантов, что называется, отродясь не было. Даже песни звучали редко, не до пения было: война, голод, отец погиб на фронте…

— Зато у нас в селе был прекрасный духовой оркестр во главе со слепым баритонистом Федотом Мургой, известным во всей Молдове. И мне всегда хотелось что-то придумать для оркестра, чтобы он сыграл, а меня похвалили. Тайком от мамы из старого решета сделал «мандолину» и даже на одной свадьбе сыграл на ней. А классе в пятом уже играл на этом самодельном инструменте в маленьком ансамбле. После семилетки мы с ребятами решили поехать в Кишинев учиться музыке. Но когда получил извещение, что меня приняли, поехать не смог: у мамы не было ни копейки. Стоя на холме перед домом, грустно наблюдал, как одноклассники уезжали на учебу. Месяца через три мама все-таки отправила меня на учебу: правда, в доме не стало ее свадебного приданого — молдавского ковра.

— Евгений Дмитриевич, мальчишкой хулиганистым были?

— Я любил проводить время в одиночестве. Часто местом уединения становился чердак сарая, где мне попался заброшенный старый медный самовар, колесо от прялки, какие-то ключи, ржавые засовы. Некоторые находки позже привез к себе в Кишинев. А иногда я прятался в погребе, чтобы там тайком слушать, как работает «мотор» — маленький стеклянный флакончик от французских духов, куда я наливал керосин, зажигал фитилечек, пламя мигало и рождало звуки, подобные работающему дизельному мотору. А шалости? После войны мальчишки, играли в «наших» и «немцев»: битва за «знамена», взятие в плен. Я тоже увлекался.

— А романсы под окнами девочек исполняли?

— В школе мне нравились сразу две одноклассницы. Ира жила рядом, и, когда заканчивались уроки, я прятался в зарослях на пути к ее дому, чтобы неожиданно выскочить и сказать, что она мне нравится. Но так никогда и не осмелился — был очень стеснительным. Ну а о Лиле даже мечтать не приходилось: она была особенная — из Сибири. Да еще и дочь продавщицы в магазине. Состоятельная!

Мелодрама завоевала много наград международных фестивалей. Не в последнюю очередь благодаря музыкальному сопровождению.