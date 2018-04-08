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В Калининграде завершился 13-й международный фестиваль «Балтийское ожерелье»
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В Калининграде завершился 13-й международный фестиваль «Балтийское ожерелье» 

Вести Калининград 16 минут назад
Фото: Вести Калининград
В течение трёх дней десятки творческих коллективов из Янтарного края, Москвы, Германии и Польши знакомили жителей и гостей областного центра с особенностями своей культуры.
Всего на фестивале были представлены около тридцати национальностей. Более восьмисот участников форума подготовили творческие номера с песнями и танцами своих народов, а также множество поделок ручной работы. Оценивали таланты ребят члены жюри — профессиональные артисты и искусствоведы. Вторая часть фестиваля пройдет в октябре этого года в Германии, в городе Киль.
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