В Калининграде завершился 13-й международный фестиваль «Балтийское ожерелье»

В течение трёх дней десятки творческих коллективов из Янтарного края, Москвы, Германии и Польши знакомили жителей и гостей областного центра с особенностями своей культуры.

Всего на фестивале были представлены около тридцати национальностей. Более восьмисот участников форума подготовили творческие номера с песнями и танцами своих народов, а также множество поделок ручной работы. Оценивали таланты ребят члены жюри — профессиональные артисты и искусствоведы. Вторая часть фестиваля пройдет в октябре этого года в Германии, в городе Киль.