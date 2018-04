Бен Аффлек сделал сюрприз своему маленькому поклоннику, который находится в госпитале

Бен Аффлек сделал сюприз своему маленькому фанату Мукуте, который лечится от рака в одном из хосписов Атланты. Несмотря на то, что актер сейчас снимается в новом фильме «Троная граница» на Гавайях, он нашел время в своем плотном графике и созвонился с поклонником по FaceTime.

Позже в своем твиттере хоспис написал, что Мукута — большой фанат Бэтмена. А сотрудник больницы рассказал, что Бен так вдохновил своего поклонника, что тот захотел пойти в магазин и купить себе новый костюм.

Позже, Бен предложил семье Мукуты материальную помощь, так как его мать сейчас находится в Конго и не может морально поддерживать сына в трудные моменты.

«Это был потрясающий день. Этот звонок поднял Мукуте и его семье настроение. Было так приятно за этим наблюдать», — сказал один из сотрудников

Such a memorable day for Mukuta who’s a super #Batman fan! He received a phone call from @BenAffleck today. Thanks to the widespread community support and helping us deliver on our mission: To Improve the Lives of Those We Serve. #HospiceAtlanta @EvilMelTucker #Batman4Mukuta pic.twitter.com/l2Z8AdnHaX

— Visiting Nurse | Hospice Atlanta (@VNHS) April 5, 2018