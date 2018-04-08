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В Белгород не пустили известных рэперов
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В Белгород не пустили известных рэперов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Рэперы Гарри Топор и Тони Раут не смогли выступить в Белгороде из-за запрета городской администрации.
Замглавы администрации Александр Захаров направил рекомендательное письмо, в котором выразили беспокойство содержанием песен артистов. Фотографию послания Гарри Топор опубликовал на своей страничке в соцсети.
«В репертуаре данных исполнителей присутствуют композиции, содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств», — говорится в тексте письма.
Сам Гарри Топор с этим утверждением не согласился и в своем ответе на него рассказал, что концерт все же состоялся в «секретном месте за пределами города». Также рэпер пообещал приехать на корпоратив администрации области бесплатно, если в его треках действительно найдется призыв к употреблению наркотиков.
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