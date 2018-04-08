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Мультфильм «Король лев» перевели на ингушский язык для сохранения родной речи среди детей
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Мультфильм «Король лев» перевели на ингушский язык для сохранения родной речи среди детей 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 8 апреля. /ТАСС/. Мультфильм компании Walt Disney «Король лев» перевели на ингушский язык. Главная цель проекта — сохранить родной язык среди детей и молодежи республики, рассказал ТАСС руководитель проекта, сотрудник культурно-просветительского центра «Эздел» Анзор Ведзижев.
"В озвучивании ролей принимали участие люди, которые ранее такого опыта не имели, это и студенты, и школьники, и просто неравнодушные люди, которые на безвозмездной основе приходили в культурно-просветительский центр целый месяц, пока шла вся работа. Музыкальные части исполняли тоже на безвозмездной основе артисты нашей эстрады, а грамотно построить работу и записаться нам помог режиссер дубляжа Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» Расул Атмурзаев", — рассказал Ведзижев. По его словам, «Король лев» — фильм не только очень популярный, но и очень поучительный, поэтому выбрали его.
Премьерный показ дублированного мультфильма состоится в кинотеатрах республики 1 мая. Ведзижев отметил, что ранее его команда совместно с Расулом Атмурзаевым перевела на ингушский язык еще три мультфильма: «Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Мухаммад — последний пророк».
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