Битва сериалов

Все выходные 7 и 8 апреля, конечно же, были наполнены передачами, связанными с религиозной тематикой — ныне и Сошествие Благодатного огня можно увидеть в прямом эфире, не говоря о Пасхальной службе.

В той или иной степени все каналы «отработали» (прошу прощения за несимпатичный глагол) ощутимо нарастающий «духовный запрос» времени. Кто-то был сдержан, а кого-то откровенно понесло.

РЕН ТВ , например, в определенном смысле спаразитировал на различного рода сенсациях, домыслах и мистике — показав вполне качественно сделанные при этом проекты «Анализируй чудо» и «Теория невероятности». Концертами духовной музыки встречала Благовещение и Пасху «Россия-Культура». Но отдельно хотелось бы отметить документально-игровой проект Первого канала «Крещение Руси». Не раз проливая слезы по поводу того, что так и не нашлось замены и аналогов прекрасному и давным-давно похороненному «Учебному» каналу, не могу не признать — научились-таки у нас делать настоящие обучающие проекты! Эта четырехсерийка претендует на звание «видеоучебника». По крайней мере, после его просмотра у представителей поколения гаджетов должно возникнуть в голове хоть какое-то представление, кто и в какой последовательности княжил на Руси и чего этим княжением добился. Знать это, я уверена, нужно. Что после прочтения современного учебника истории лично мне кажется немыслимым: недавно полистала его зачем-то, и все смешалось в голове в вязкую кашу из Ольг, Святославов с Ярополками, Владимиров и Иванов. Если у кого такие же проблемы — ищите фильм и «лечите» историческое беспамятство, это даже приятно.

Ну а с 9 апреля Первый канал и «Россия» будут вольно-невольно биться за зрителей своими сериалами.

Что выберет зритель — качественную многосерийную мелодраму «Частица Вселенной» на Первом или сериал «Березка» на «России» — покажет время. Выбор, увы, непрост. В такие моменты мне всегда немного обидно за зрителей, но такова уж их судьба: опять премьеры — в одно время… Но «Березка» отсылает к истории ансамбля, который был и остается самым прекрасным брендом нашей страны со времен СССР, хотя формально рассказывает истории трех провинциалок-танцовщиц. Ну а «Частица»… Это первая мелодрама в космическом антураже.

Она о вполне земных страстях, сила которых преодолевает и земное притяжение, о дружбе и предательстве, верности и изменах, умении уходить, ждать и прощать.