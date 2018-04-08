Талгат Нигматуллин: как погиб каратист из «Пиратов XX века»

Все мы помним Талгата Нигматуллина по его яркой роли в кинофильме «Пираты ХХ века». Он был талантливым актером и неординарной личностью. Помимо съемок в фильмах этот человек писал рассказы, увлекался карате и восточной философией. Интерес к тайным духовным практикам привел Талгата Нигматуллина в секту, представители которой избили известного актера до смерти. Обстоятельства его гибели, случившейся более 30 лет назад, до сих пор вызывают многочисленные споры и версии.

Успешный актер

Талгат Кадырович Нигматуллин (1949-1985 гг.) вырос в Узбекистане. Его отец был шахтером, он погиб, когда сыну не исполнилось еще и двух лет. Мать будущего актера работала директором школы в Ташкенте, она в одиночку растила двоих сыновей. Какое-то время Талгату даже пришлось провести в детском доме. Он переболел рахитом, поэтому в юности стал усиленно заниматься спортом, хотел исправить осанку и внешний вид. Парня серьезно заинтересовали восточные единоборства, в первую очередь, карате. После окончания Московского училища циркового и эстрадного искусства Нигматуллин поступил во ВГИК. Он дебютировал в кино в роли белогвардейца из фильма «Баллада о солдате» (1967 год). Если первые актерские работы Талгата не принесли ему широкой известности, то в последующие годы к нему пришла завидная популярность. Ей поспособствовали роли в фильмах: «Волчья яма», «Пираты ХХ века» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Успешный актер дружил со своим коллегой по цеху — Николаем Еременко , другими известными личностями: писателями, режиссерами, художниками, сценаристами. Казалось, все возможности для дальнейшего творческого роста открыты перед ним.

Вступление в секту

Поклонники творчества Талгата Нигматуллина, его друзья и коллеги до сих пор недоумевают: что подвигло успешного артиста на вступление в секту Абая Борубаева и Мирзы Кымбытбаева? Впрочем, на закате советской эпохи многие представители творческой богемы увлекались модными в то время эзотерическими практиками, основанными на философии буддизма. Известный российский журналист и биограф Федор Раззаков в своей книге «Как уходили кумиры. Память, согревающая сердца», которая была издана в Москве в 2010 году, написал, что восточные духовные практики заинтересовали Талгата Нигматуллина в конце 70-х годов. Актер, серьезно занимавшийся карате и лично делавший все трюки в картине «Пираты ХХ века», доверился шарлатанам. Абай Борубаев — основатель секты — был человеком предприимчивым, эгоистичным и обладал несомненным даром убеждения. Он родился в городе Фрунзе (современное название — Бишкек) Киргизской ССР в обеспеченной и влиятельной семье. Отец Абая долгие годы работал главным редактором республиканского издания. Получив диплом экономиста и немного поработав по комсомольской линии, будущий аферист задумался о более перспективном и выгодном занятии. Мирза Кымбытбаев — самопровозглашенный экстрасенс и народный целитель из Каракалпакии. Он несколько раз обвинялся в тунеядстве. На жизнь зарабатывал тем, что «лечил» доверчивых граждан с помощью якобы имеющихся у него способностей к биоэнергетике. [С-BLOCK] В середине 70-х годов эти двое встретились и решили объединить усилия. 33-летний Абай Борубаев взял на себя организационные моменты и популяризацию секты, а 48-летний Мирза Кымбытбаев выступал в роли просветленного духовного учителя, обладающего мистическими знаниями и даром целителя. Свою секту они назвали «Четвертый путь» и продвигали в народ причудливую смесь эзотерики и дзен-буддизма — «новое учение». Дело пошло. К лже-экстрасенсу стали приезжать люди из других городов и республик СССР, ведь благодаря своей предприимчивости и смекалке Борубаев сумел выстроить эффективный бизнес. Он узнавал информацию о людях, прибывших за исцелением или духовным просветлением, а затем Кымбытбаев поражал людей своим «провидением». Справедливо полагая, что большие деньги можно заработать в Москве, в начале 80-х годов Абай и Мирза отправились в столицу, чтобы привлекать новых адептов. Представителям творческой интеллигенции, находившимся в тот период в духовных поисках, аферисты умело врали. Борубаев выдавал себя за ученого, изучающего экстрасенсорные способности Кымбытбаева. На их удочку попались многие известные писатели, журналисты, художники, артисты. [С-BLOCK] Как человек эгоистичный и самовлюбленный, Абай придумал ряд ритуалов духовного очищения и просветления, унижающих достоинство учеников. Себя он называл Учителем и требовал от людей, поверивших ему, беспрекословного подчинения. Нигматуллин, как и другие члены секты, просил подаяние на улице, одевшись в рубище, поскольку Борубаев сказал ему, что это поможет личностному росту актера. Секта быстро разрослась, вскоре ее филиалы открылись по всему СССР — в Вильнюсе, Таллинне, Киеве, Риге и других крупных городах. А Талгат настолько увлекся лже-учением аферистов, что посвятил им свой режиссерский дебют — короткометражный фильм «Эхо». Сын известного актера Саид Дашук-Нигматулин в одном из своих интервью пояснил, что секту его отец вступил, потому что находился в духовных поисках, стремился к познанию высшей истины и искал совершенства.

Гибель

В начале 1985 года члены вильнюсского филиала решили отделиться от секты, перестав платить взносы «на развитие общего дела», которые шли в карман Абаю и Мирзе. Аферисты собирали деньги с адептов, обещая открыть Институт изучения человека, который якобы раздвинет границы между наукой и экстрасенсорикой. Отказ одного из филиалов мог пагубно отразиться на бизнесе, поэтому Борубаев, Кымбытбаев и несколько их последователей отправились в столицу Литвы. Они собирались наказать отступников. Позвали с собой и Нигматуллина. Абай потребовал от него, чтобы Талгат, занимавшийся карате, участвовал в рэкете. Руководители секты и несколько крепких ребят ходили по домам бывших адептов, угрожая им и требуя денег. Известный актер отказался этим заниматься. Факт неподчинения вывел лже-учителя из себя. Масла в огонь подлила и банальная зависть: за месяц до поездки в Вильнюс вышел очередной номер журнала «Советский экран», на обложке которого красовалась фотография Нигматуллина. Абай тоже хотел славы и признания, его это сильно задело. Решив преподать урок «зарвавшейся и обнаглевшей знаменитости», Борубаев приказал своим последователям избить Талгата. Произошло это вечером 10 февраля 1985 года на квартире литовского художника Андрюса Калинаускаса по адресу: Вильнюс, улица Ленина, дом 49. По информации писателя Федора Раззакова, в избиении участвовали: сам Абай, титулованный московский тренер-каратист Владимир Пестрецов и двое его учеников. Актер не сопротивлялся, он думал, что Учитель остановит своих последователей, убедившись в его покорности. Но этого не произошло. Сектанты вошли в раж. [С-BLOCK] Обеспокоенные шумом, соседи художника А. В. Калинаускаса ночью вызвали милицию, но потерявшего сознание Талгата преступники спрятали в ванной, а хозяйка квартиры сказала сотрудникам органов, что они просто отмечают защиту диссертации ее мужа в компании друзей. Милиция уехала. А избиение актера продолжилось. Он уже не мог сопротивляться. Утром 11 февраля сектанты поняли, что перестарались. Они вызвали скорую помощь, а врачам сказали, что Нигматуллина кто-то сильно избил на улице, и он с трудом добрался до квартиры знакомых. Но медики им не поверили, ведь в подъезде не нашлось ни одной капли крови. А на теле Талгата они насчитали 119 повреждений, из которых 22 удара были нанесены в голову. Сын покойного Саид Дашук-Нигматулин утверждает, что его отец умер в машине скорой помощи по пути в больницу.

Возмездие