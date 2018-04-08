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Конкурс чтецов проведут в Рязанском районе
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Конкурс чтецов проведут в Рязанском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 21 минуту назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто», приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в детской библиотеке № 104 Рязанского района.
— Он пройдет в два этапа: 19 апреля и 26 апреля, — сообщила библиотекарь Анастасия Лунева. — Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от пяти до 17 лет. Заявки на участие в творческом состязании принимаются до 13 апреля.
Конкурс организован ГБУ «Аист». Заявку на участие можно отправить по адресу электронной почты: gbu_aist@mail.ru, сделав пометку в теме письма «Конкурс», или подать лично — в помещении учреждения по адресу: Мещерский переулок, дом 2, корпус 5. Уточнить информацию о проведении конкурса можно по телефону: 8 (495) 657-04-50.
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