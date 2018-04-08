Мишка Япончик: что произошло с «королём» одесской преступности

Мишку Япончика называют предтечей русских «воров в законе». Он был «королем» одесской преступности, держал в страхе богачей и устраивал театрализованные ограбления. Одно время Мишка Япончик даже командовал отрядом Красной Армии.

Молодая воля

По основной версии будущий «король» родился 30 ноября 1891 года в Одессе в семье Мейера Вольфа Винницкого. Мальчика назвали Мойша-Яков, по документам — Моисей Вольфович. Когда Мойше шел седьмой год, семья его осталась без отца. Чтобы заработать хотя бы какие-то деньги на пропитание, Мойша устроился работать учеником на матрасную фабрику Фарбера. Параллельно с этим он учился в еврейской школе, и успел закончить четыре класса. В возрасте 16 лет Мойша Винницкий пошел работать электриком на завод «Анатра».

Жизнь Мойши изменилась коренным образом в 1905 году, когда вслед за изданием царского манифеста о даровании свобод в Одессе начались еврейские погромы. В кровавые беспорядки, устраиваемые черносотенцами на Молдованке, полиция предпочитала особо не вмешиваться и местное население начало организовывать отряды еврейской самообороны. В одном из таких отрядов и получил свой первый боевой опыт будущий Мишка Япончик.

С тех пор он не расставался с оружием. Мойша Винницкий вступил в анархистский отряд «Молодая воля», который прославился дерзкими налетами, грабежами и рэкетом. В 1907 году рука правосудия все-таки схватила Мойшу за шиворот. Анархист получил 12 лет каторги. Был бы Мойша совершеннолетним, Мишки Япончика мы бы точно не узнали. По совокупности всех поступков смертная казнь была ему обеспечена.

Король

Обратно в Одессу Япончик вернулся летом 1917 года. Это был уже не тот мальчик, которого могли послать отнести бомбу для подрыва полицмейстера — за время каторги Мойша успел пообщаться и с «политическими» и с «блатными». Мойша быстро оценил ситуацию. Пользуясь постоянно творящимися в Одессе беспорядками, Япончик быстро сколачивает свою банду, «выносит» кассы и магазины.

Берет на вооружение Мойша и революционную риторику. Теперь он не просто грабит, но экспроприирует для нужд революции и рабочего класса. Он организовывает большой революционный отряд еврейской самообороны. Хрестоматийной стала история с ограблением его бандой игорного клуба. Люди Япончика были переодеты в форму революционных матросов. Выручка была знатной: 100 тысяч с кона и 2000 тысяч с посетителей. Один из посетителей клуба в прямом смысле умер на месте, когда увидел перед собой толпу вооруженных людей.

Друг артистов

Выросший в бедности, Япончик любил шиковать, широко гулять и тратить деньги. У него был свой ресторан «Монте Карло» на Мясоедской улице и кинотеатр «Корсо» на Торговой улице. Во время свадьбы Мишки и Цили Аверман, пока в зале танцклассов Двойреса плясали семь-сорок сотни гостей, люди Япончика подожгли полицейский участок. Этот факт стал основой для одного из эпизодов «Одесских рассказов» Бабеля. Одесса любила Мишку Япончика. Во-первых, потому что он старался избегать кровопролития, во-вторых, потому что грабил богатых и распределял доходы между своими людьми, которые в этой Робин Гудовской модели были «бедными». Также Япончик был не чужд искусству и поддерживал артистов. Товарищем Япончика был певец Леонид Утесов

Красный командир

Особая среда, сформировавшаяся в Одессе, требовала от большевиков большой гибкости. Если первое время красные командиры хотели «задушить» бандитизм и воровскую среду, то потом, поняв, что сделать это быстро не получится, решили сотрудничать. В газете «Одесская почта» за 2 февраля 1918 года было напечатано воззвание «группы воров Одессы». Воры-профессионалы обязывались грабить только богатых и требовали к себе уважения.

Воры писали: «Мы, группа профессиональных воров, также проливали кровь в печальные январские дни, идя рука об руку с товарищами матросами и рабочими против гайдамаков. Мы тоже имеем право носить звание граждан Российской республики!»

«Бандитско-босяцкий элемент» играл в жизни Одессы большую роль. И если его нельзя было подавить, то нужно было его возглавить, поставив на место «короля» своего человека. Таким «своим» и оказался Мишка Япончик. Он был знаком с Григорием Котовским по ссылке, знал и других красных командиров, выросших из вчерашних уголовников. [С-BLOCK]

За ним была большая сила — дружины еврейской самообороны, а также поддержка бедного населения Одессы и её пригородов. Надо отдать должное и самому Япончику, он умело использовал ситуацию и игру в политику, заручился серьезной финансовой и организационной поддержкой большевиков

Япончик даже стал командиром отряда Красной армии. Полк был собран из одесских уголовников, боевиков-анархистов и мобилизованных студентов. Перед отправкой полка на фронт против Петлюры в Одессе был устроен шикарный банкет, на котором Мишке Япончику торжественно вручили серебряную саблю и красное знамя.

Однако благонадежности и революционной сознательности от людей Япончика ждать не приходилось. Из 2202 человек отряда до фронта дошло только 704 человека. Долго воевать воры тоже не захотели и быстро «навоевались». На обратном пути к Одессе Япончик был застрелен комиссаром Никифором Урсуловым, который получил за свой «подвиг» Орден Красного Знамени.

Герой литературы и кино