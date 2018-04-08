Как связаны патологии прикуса и нарушения осанки у детей

СодержаниеО прикусеПатологии прикуса и деформации лицаНеправильный прикус и стабильность позвоночника у детей

Прикус ребенка — один из важных показателей здоровья, причем не только стоматологического. Под прикусом понимается соотношение зубов верхней и нижней челюсти, количество и качество зубных контактов и многих других признаков. У детей, также как и взрослых, прикус может быть правильным или неправильным, то есть патологическим. К тому же, согласно статическим данным, около 40% людей даже не подозревают о наличии патологии. Патологии прикуса могут запустить цепь последовательных изменений в организме ребенка. Особенно выражена связь между патологиями прикуса и состоянием осанки у детей.

О прикусе

Патологии прикуса встречаются практически у двух третьих всего населения земного шара. Стоматологи считают их болезнью цивилизации, связывая с изменением принципов питания и многими другими факторами. Патологии прикуса формируются по многочисленным причинам, нередко и при их сочетании.

Все же стоматологи выделяют несколько основных причин развития патологий прикуса:

вредные привычки. Сосание пальца, языка, щеки и других подручных предметов. Их наличие отрицательно влияет на рост челюстей. При осмотре полости рта стоматологи отмечают выдвижение центральных зубов верхней челюсти вперед. Формируется открытый прикус в переднем отделе. При отсутствии лечения у ребенка меняется профиль лица и положение головы; искусственное вскармливание. У новорожденного нижняя челюсть значительно меньше верхней, что необходимо для полноценного акта сосания. В последующем, благодаря жевательной нагрузке, эта разница сокращается. Искусственное вскармливание не может обеспечить достаточную жевательную нагрузку, поэтому такие дети находятся в группе риска по формированию патологий прикуса. При искусственном вскармливании у детей нередко формируется инфантильный тип глотания, когда язык прокладывается между зубами. В итоге в акте жевания и глотания задействуются мимические мышцы, круговая мышца рта становится слабой, отмечаются задержки роста и развития нижней челюсти и формирование глубокого резцового перекрытия, травматического прикуса и укорочение нижней трети лица; ротовой тип дыхания, аденоиды. При хроническом дыхании ртом, в силу разных причин, язык ребенка занимает неправильное положение. Оказываемое давление может стать причиной развития различных патологий прикуса. В отдаленной перспективе это приводит к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, его болезням и искривлениям позвоночника в шейном отделе. Комментарий экспертаКоробейникова Яна Александровна, врач-стоматолог детской практики, г. Тюмень

Причин патологий прикуса большое разнообразие. Значение имеет фактор наследственности. Доказано, что в 30% случаев, патологии прикуса связаны именно с наследственностью. Но в остальных 70% имеют приобретенный характер.

Особенное внимание стоматологи уделяют широко распространенной проблеме преждевременного удаления молочных зубов у детей и отсутствию достаточного количества твердой пищи в рационе, которая будет требовать тщательного пережевывания. Продукты, гарантирующие достаточную жевательную нагрузку, имеют огромное значение для жевательного аппарата малыша, следовательно, его гармоничного развития.

Патологии прикуса и деформации лица

Патологии прикуса сказываются на чертах лица, влияя на внешность ребенка и его самочувствие. Например, у детей с глубоким прикусом, когда резцы нижней челюсти практически полностью перекрываются верхними, укорачивается нижняя треть лица и кажется недоразвитой.

В таком случае нагрузка при жевании распределяется неправильно, отмечается патологическая стираемость зубов. Дети кажутся угрюмыми, отмечается повышенный тонус жевательных мышц, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, смещение головы и изменения ее центра тяжести.

Напряженное выражение лица и тяжелый массивный подбородок сопровождают мезиальный прикус, когда нижняя челюсть выдвинута вперед. В таком положении челюстей детям сложно полноценно откусывать пищу, нарушается полноценная работа сустава, из-за чего они часто страдают от бруксизма.

Одной из основных причин открытого прикуса будет ротовой тип дыхания. В итоге, у детей формируется так называемый аденоидный тип лица, который сложно спутать и не распознать даже непрофессионалу. По мнению многих специалистов, именно при подобных изменениях лица и челюстно-лицевой области детей, становятся наиболее выраженными изменения осанки.

Перекрестный прикус — одна из самых сложных патологий прикуса, когда происходит одностороннее недоразвитие одного из отделов челюсти. Соотношение зубов при таком виде прикуса напоминает перекрест ножниц. При таком прикусе у детей явная асимметрия лица. В данном случае происходит очевидное смещение центральной линии лица, голова ребенка «заваливается» на один бок. При длительном существовании этой патологии прикуса происходит компенсаторное искривление осанки.

Еще на этапах обучения в институте, профессор на лекции делал акцент на походке ребенка или взрослого и состоянии его обуви, когда пациент садится в кресло. Обращать внимание нужно было на стаптывание подошвы. Будучи еще студентами, такая информация казалась незначительной и вызывала множество вопросов, главный из них — зачем? Какие данные даст это знание?

Уже став практикующим стоматологом, когда за плечами остался не один год практики, информация оказалась более чем нужной. Только по походке, не обращая внимание на внешний вид маленького пациента, стало возможным предположить те или иные патологии прикуса и изменения осанки. Так, при повышенной стертости внутренней части обуви правой ноги, нужно искать изменения смыкания зубов с левой стороны и наоборот.

Неправильный прикус и стабильность позвоночника у детей

Доказательства связи неправильного прикуса и нарушений осанки очевидна. Сдвиг нижней челюсти даже на один миллиметр может изменить осанку ребенка, что и является причиной головной боли, боли в спине, позвоночнике, может меняться походка.

Факт!

Из-под пера немецких ученых вышло более 130 работ, которые доказали влияние патологий прикуса на равновесие всего тела. Всего насчитывается более 170 работ, посвященных влиянию осанки на положение челюстей (и наоборот).

Цепочка, которая приведет к изменениям осанки, может быть длинной, и в каждом конкретном случае — индивидуальной. Доказано, что у маленьких пациентов, у которых диагностирован неправильный прикус, в 90% случаев имеются проблемы с позвоночником, причем в разных отделах: шейный, грудной, поясничный, крестцовый.

Дело в том, что голова ребенка имеет свой вес и центр тяжести. При структурных изменениях челюстно-лицевой области и смещении головы центр тяжести смещается и позвоночник ребенка получает еще несколько килограммов дополнительной нагрузки.

У маленьких пациентов с патологиями прикуса голова может наклоняться вперед, грудная клетка западает, меняется угол наклона ребер, лопатки начинают выступать, постепенно формируется плоскостопие.

Родители должны понимать, что аномалии прикуса могут быть как причиной, так и следствием патологий осанки и положения тела в пространстве.

В 2005 году в стоматологическом журнале «Ортодонтия» была опубликована статья А. В. Цимбалистова и соавторов, посвященная влиянию изменений осанки на формирование прикуса. Тема связи прикуса и положения тела в пространстве набирает обороты популярности среди врачей. К счастью, последние несколько десятилетий детские ортопеды тесно взаимодействуют с ортодонтами.

В ходе своего исследования, профессор А. В. Цимбалистов изучил более 25 ортодонтических пациентов. По результатам данных была доказана связь между патологиями прикуса и нарушениями осанки, причем связь с обоюдным влиянием.

Классификация патологий прикуса по Энглю подразумевает их деление на три класса:

При I классе в области моляров отмечается нормальное смыкание, все нарушения заметны в переднем отделе; II класс изменения правильного соотношения зубов происходит и в боковых, и центральных отделах; III нижние центральные зубы перекрывают верхние. Нередко перед ними имеется щель.

Именно эта классификация легла в основу исследований и отображена на рисунке.

Профессор доказал, что при смещении корпуса вперед, происходит формирование дистального прикуса, когда верхняя челюсть значительно выпирает вперед. Если говорить о детях, то причина формирования — непропорциональный рост между верхней и нижней челюстью. Если говорить о взрослых, то это компенсаторное смещение нижней челюсти назад. Примечательно, что при таком прикусе отмечается смещение центра равновесия. Неправильная нагрузка на позвоночник будет способствовать его искривлению, станет мощным предрасполагающим фактором для развития серьезных болезней опорно-двигательного аппарата детей.

Если осанка отклоняется назад — формируется мезиальный прикус, когда нижняя челюсть выдвигается вперед.

Дисфункции позвоночника с изменением положения нижней челюсти могут привести к формированию аномалий окклюзии. Если у ребенка регистрируются хронические заболевания опорно-двигательного аппарата — дисфункция системы жевания регистрируется у 87%. При этом дети жалуются на головные боли.

При выявлении патологий прикуса или нарушения осанки у детей, для лечения необходимо привлекать нескольких специалистов: педиатр, стоматолог, ортопед и другие. Сегодня стоматологи владеют методиками воздействия на прикус, обеспечивающими положительное и даже лечебное действие на осанку ребенка.

Родители должны понимать, что лечение детей подбирается индивидуально в каждом конкретном случае, после тщательного исследования у ортодонта и ортопеда.

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