Международный фестиваль по ловле и приготовлению форели «Красная королева» пройдет в Кстовском районе

Об этом сообщает комитет Госохотнадзора по Нижегородской области.

В первом туре рыболовных состязаний участникам предстоит соревноваться в четырех рыболовных дисциплинах: поплавочная и донная удочка, спиннинг и нахлыст. К зачету принимаются все виды рыб, пойманные в зонах лова. Победители первого тура, переходят во 2 тур и соревнуются в поимке «королевской рыбы» — форели. Формат соревнования — «поймал-забери трофей».

Судейство соревнований по ловле будет проводиться судьями международной категории Федерации рыболовного спорта Нижегородской области.

Второй день фестиваля — гастрономический. Участники будут готовить авторские блюда из форели, которые оценит профессиональное жюри. В финале кулинарного поединка всех ждет дегустация рыбных блюд и уха.

В рамках фестиваля пройдет детский рыболовный турнир «KINDER-лов», мастер-класс по вязанию крючков и забрасыванию удочки под руководством опытных инструкторов Федерации рыболовного спорта. Также на интерактивных площадках юные гости смогут изготовить своими руками сувениры из гипса, освоить технику рисования солью, посетить контактный эко-зоосад, где можно пообщаться с кудрявым поросенком-мангальцем, страусом Эму и другими представителями эко-фауны.

В вечерней программе на главной сцене фестиваля состоится концерт популярной музыки, а на «бардовском острове» — вечер бардовской песни.

Призовой фонд рыболовных состязаний более 100 000 рублей.

Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля https://krasnаkoroleva.ru/ и оплата регистрационного взноса.