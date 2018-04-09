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Международный фестиваль по ловле и приготовлению форели «Красная королева» пройдет в Кстовском районе
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Международный фестиваль по ловле и приготовлению форели «Красная королева» пройдет в Кстовском районе 

Newsroom24 59 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает комитет Госохотнадзора по Нижегородской области.
В первом туре рыболовных состязаний участникам предстоит соревноваться в четырех рыболовных дисциплинах: поплавочная и донная удочка, спиннинг и нахлыст. К зачету принимаются все виды рыб, пойманные в зонах лова. Победители первого тура, переходят во 2 тур и соревнуются в поимке «королевской рыбы» — форели. Формат соревнования — «поймал-забери трофей».
Судейство соревнований по ловле будет проводиться судьями международной категории Федерации рыболовного спорта Нижегородской области.
Второй день фестиваля — гастрономический. Участники будут готовить авторские блюда из форели, которые оценит профессиональное жюри. В финале кулинарного поединка всех ждет дегустация рыбных блюд и уха.
В рамках фестиваля пройдет детский рыболовный турнир «KINDER-лов», мастер-класс по вязанию крючков и забрасыванию удочки под руководством опытных инструкторов Федерации рыболовного спорта. Также на интерактивных площадках юные гости смогут изготовить своими руками сувениры из гипса, освоить технику рисования солью, посетить контактный эко-зоосад, где можно пообщаться с кудрявым поросенком-мангальцем, страусом Эму и другими представителями эко-фауны.
В вечерней программе на главной сцене фестиваля состоится концерт популярной музыки, а на «бардовском острове» — вечер бардовской песни.
Призовой фонд рыболовных состязаний более 100 000 рублей.
Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля https://krasnаkoroleva.ru/ и оплата регистрационного взноса.
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