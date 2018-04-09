Лучшее за день 8 апреля

Как тающие ледники помогают водорослям, как жили люди времен Рембрандта, почему одиночки более чуткие и как привлечь женщин в науку, расскажет наш ночной дайджест.

В природе все взаимосвязано — и тающие ледники помогают водорослям бороться с парниковыми газами. Парадокс!

В книге «Истории страны Рембрандта» Ольга Тилкес рассказывает о становлении Республики Соединенных провинций (будущих Нидерландов) через жизнь людей, запечатленных великим голландским художником. Публикуем фрагмент из нее.

Удивительно, но факт: одиночки более внимательны к другим людям, чем те, у кого есть пара.

Теперь мы знаем, что нужно сделать, чтобы в науку пришло больше женщин — надо поднять им самооценку.

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