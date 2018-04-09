Кажется, Италия стала любимой страной всех туристов в мире. В любое время года там буквально не протиснуться, потому мы решили сделать подборку максимально не туристических, но тем не менее, волшебных мест!Италия: где насладиться, пожениться и закупиться одеждой. Озеро Комо Пожалуй, одно из самых прекрасных мест в Италии. Несмотря на то, что озеру удалось сняться в таких фильмах как «Звездные войны», «Казино
Рояль», «Двенадцать друзей Оушена» и даже несмотря на большую любовь к нему у туристов, там, почему-то, всегда безлюдно. Потрясающий пейзаж, невероятная
красота и абсолютное вдохновение — именно это вы почувствуете, посетив однажды
озеро Комо. Так же, недалеко от озера есть огромное количество музеев, древних
крепостей и старых замков.
Эриче Эриче — сказочный город на горе. Время там будто
остановилось где-то в средневековье и вовсе никуда не торопится. Всё в лучших
европейских традициях: маленькие улочки, миленькие здания и романтика в воздухе. В Эриче огромное количество хороших ресторанов, где итальянцы со всей
своей душой готовят и подают национальные блюда. Пьенца Город, в котором принято жениться. А почему бы и нет?
Утопающие в цветах и зелени улицы, невероятные панорамы и абсолютное уединение
с природой. В городе так же имеется знаменитая дорога Гладиатора, ничего
особенного, но дух захватывает. В общем, свадебный алтарь, прекрасное платье
невесты и влюбленные глаза отлично вписываются в общую атмосферу города.
Чефалу Прекрасный приморский город, собрание кривых домиков,
завораживающие виды на море, горы и маяк. К тому же, невероятно дешевая морская
кухня: за 3 евро можно заказать огромную тарелку осьминогов, кальмаров и креветок. К слову, за морскими гадами не стоит идти в мишленовские рестораны,
заходите в любую забегаловку; разница в цене значительная, а во вкусе —
никакой! Аутлет McArthurGlen Serravale После насыщенной туристической программы и тонны съеденной
пасты не грех побаловать себя обновками. За ними вам заказан путь в лучший
аутлет Италии McArthurGlen Serravale.
Десятки лучших домов моды и огромные скидки ждут вас именно там!
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