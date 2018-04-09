Уничтоженные за гостиницей «Центральной» граффити снова нарисовали — на легендарном трамвае № 13

Знаменитый новосибирский трамвай № 13 разрисовали граффити — команда художников «Такнадо!» восстановили на вагоне те же рисунки, что и были на стене во дворе гостиницы «Центральная». Уже сегодня утром, 9 апреля, расписанный трамвай вышел на линию — с 7:00 он ездит по маршруту «Гусинобродское шоссе — Писарева».

Трамвай расписали по инициативе НГС при поддержке мэрии. Проект приурочен к 125-летию Новосибирска и 20-летию НГС, которые отмечаются в этом году.

Все работы заняли почти двое суток — художники приступили к работе в трамвайном депо в ночь на субботу, а закончили поздно вечером в воскресенье.

«13-й трамвай — это уникальный трамвай, он уже стал уже таким символом города. И, конечно, это здорово, что в Новосибирске появится такой арт-объект, о котором мы все давно мечтали, — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова . — Очень хорошо, что именно НГС стал инициатором такого проекта. Сейчас мы запускаем его совместно, а в дальнейшем он будет продолжать свою жизнь. Это не просто проект до мая месяца, а это такой проект, который, надеюсь, полюбится горожанам, и станет определенным символом города».

По её словам, после завершения проекта НГС, в салоне трамвая появятся информационные стенды об истории Новосибирска.

«И сделаем специальные объявления по тем остановкам, на которых останавливается трамвай № 13. Что это за остановка, что здесь происходило и так далее. У нас же ходит поезд-музей в метро. Вот такой же трамвай-музей, но более легкий, так скажем, по наполнению», — пояснила Анна Терешкова.

Трамвай расписала Мария Ягода — та же новосибирская художника, которая расписывала стену на здании во дворе гостиницы «Центральная».

«Задумка такая — те картинки, которые были на стене, те же персонажи, то есть это Баба Яга, вещая птица Гамаюн и леший, они переедут на трамвай. Конечно, в своей, другой интерпретации, потому что формат, конечно, другой. Надпись «Я из Сибири» тоже будет. То есть такая небольшая реинкарнация», — рассказала Марина перед началом работы.

Салон трамвая тоже стал ярким. Стены вагона оформлены плакатами «Народной премии НГС». Суть премии в том, что новосибирцы сами выбирают компании, которые делают город лучше. Сейчас полным ходом идёт голосование — только за первую неделю лучших выбрали больше 21 тысячи горожан.