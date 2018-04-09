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В Екатеринбурге восстановили указатель логова черепашек-ниндзя
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В Екатеринбурге восстановили указатель логова черепашек-ниндзя 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцы восстановили табличку с надписью Ekaterinburg Turtles, которая пять лет висела над ливневым стоком у моста через Исеть на Малышева. Недавно вывеска пропала, и ее автор, художник Сергей Рожин попросил горожан сделать новую. Сергей сейчас живет в Москве, поэтому сам заняться этим не смог.
На просьбу откликнулся журналист Руслан Исмаилов.
— Сергей написал пост на прошлой неделе, что, мол, вот, сорвали плакат, кто может зарешать? Ну, мы и взялись, — рассказал Руслан E1.RU. — Закупили фанерку, баннер, цепи и карабины. Изготавливали и вешали вчера.
Рисовали табличку акрилом, эскиз прислал Сергей.
— Предыдущий плакат Сергей также рисовал акрилом, он хорошо держит влагу, — отметил Руслан.
Ребята сняли процесс создания и установки таблички на видео.
Сергей Рожин в своем Instagram поблагодарил Руслана за помощь.
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