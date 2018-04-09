В Екатеринбурге восстановили указатель логова черепашек-ниндзя

Екатеринбуржцы восстановили табличку с надписью Ekaterinburg Turtles, которая пять лет висела над ливневым стоком у моста через Исеть на Малышева. Недавно вывеска пропала, и ее автор, художник Сергей Рожин попросил горожан сделать новую. Сергей сейчас живет в Москве, поэтому сам заняться этим не смог.

— Сергей написал пост на прошлой неделе, что, мол, вот, сорвали плакат, кто может зарешать? Ну, мы и взялись, — рассказал Руслан E1.RU. — Закупили фанерку, баннер, цепи и карабины. Изготавливали и вешали вчера.

Рисовали табличку акрилом, эскиз прислал Сергей.

— Предыдущий плакат Сергей также рисовал акрилом, он хорошо держит влагу, — отметил Руслан.

Ребята сняли процесс создания и установки таблички на видео.

Сергей Рожин в своем Instagram поблагодарил Руслана за помощь.