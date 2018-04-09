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Новосибирский зоопарк соберет юных анималистов
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Новосибирский зоопарк соберет юных анималистов 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирский зоопарк проведет конкурс детского творчества. Конкурс «Краснокнижные животные Новосибирского зоопарка» проводится уже не первый год, к участию в конкурсе приглашают детей от 5 до 16 лет, работы принимаются до 20-го апреля.
Не только рисунки можно представить на конкурс: работы могут быть самые разнообразные — от скульптуры до вышивки. Единственное требование — работа должна быть посвящена редким видам животных зоопарка, сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.
Работы нужно приносить по адресу: ул. Тимирязева, 71/5, здание администрации зоопарка, второй этаж, кабинет научно — информационного отдела. От одного автора принимается только одна работа. Участник должен заполнить заявку. Шаблон заявки можно скачать вот тут: http://www.zoonovosib.ru/services/prazdniki-i-konkursy/ или получить на электронный почтовый ящик, предварительно позвонив в научно — информационный отдел зоопарка по телефону 227-36-32. По этому телефону, а также по адресу zoonio@ngs.ru можно задать уточняющие вопросы.
Победителей назовут 1 июня 2018 на большом празднике «Защитим детей и зверей». После подведения итогов работы будут выставлены на городских площадках.
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