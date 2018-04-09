Второй Иркутский международный книжный фестиваль пройдет 18 — 20 мая

Как сообщают организаторы, на площади у стадиона «Труд» развернут 68 ярмарочных шатров, в которых представят свои книги более 120 российских и зарубежных издательств. Здесь же установят четыре больших лекционных шатра, где пройдут встречи с писателями, издателями, литературными критиками, лекции, мастер-классы и дискуссии. Планируется, что в фестивале примут более 60 литераторов из России, Германии, Польши, Франции, Дании и других стран.

Главной темой фестиваля в этом году станут «Правила будущего». По мнению организаторов фестиваля, литература уже сейчас занимается тем, что обозначает контуры, свойства и правила культуры следующих десятилетий. Для того чтобы гостям фестиваля было удобнее ориентироваться в его мероприятиях, организаторы создадут специальную схему «Иркутский мыслеполитен», который станет своеобразным путеводителем по культуре ближайшего будущего.