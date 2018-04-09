Как сообщают организаторы, на площади у стадиона «Труд» развернут 68 ярмарочных шатров, в которых представят свои книги более 120 российских и зарубежных издательств. Здесь же установят четыре больших лекционных шатра, где пройдут встречи с писателями, издателями, литературными критиками, лекции, мастер-классы и дискуссии. Планируется, что в фестивале примут более 60 литераторов из России, Германии, Польши, Франции, Дании и других стран.
Так, приглашены теоретик медиа, профессор компьютерных наук, автор книги «Теория софт-культуры» Лев Манович из Нью-Йорка, писатель, автор серии «Метро 2033», романов «Сумерки», «Будущее» и «Текст» Дмитрий Глуховский писатель и педагог, лауреат премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, писательница, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина, историк Евгений Анисимов, а также Павел Басинский, Наринэ Абгарян и многие другие.
Главной темой фестиваля в этом году станут «Правила будущего». По мнению организаторов фестиваля, литература уже сейчас занимается тем, что обозначает контуры, свойства и правила культуры следующих десятилетий. Для того чтобы гостям фестиваля было удобнее ориентироваться в его мероприятиях, организаторы создадут специальную схему «Иркутский мыслеполитен», который станет своеобразным путеводителем по культуре ближайшего будущего.