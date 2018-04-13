Благотворительная акция в поддержку больничных нянь собрала более 3 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. / ТАСС /. Акция «День заботы за день работы», организованная новосибирским благотворительным фондом «Солнечный город» для сбора средств по оплате труда няням, ухаживающими за детьми-сиротами в больницах, позволила собрать 3 млн 229 тыс. рублей пожертвований, это почти в три раза больше, чем год назад, сообщили в пятницу в фонде.

"Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, на эти средства няни будут заботиться о детях целых 23 тысячи 68 часов", — рассказали в «Солнечном городе».

В фонде обещают, что отчет по использованию средств они разместят на сайте, а каждому участнику пришлют его лично. Как уточнила ТАСС в пятницу PR-директор фонда Мария Малкина , активнее всего в этом году деньги на счет перечислял Новосибирск — его жители обеспечили треть от всех сборов, а самая большая разовая сумма пожертвования составила более 100 тыс. рублей.

"В акции участвовали более 1,8 тыс. человек из 151 города.

Самая большая сумма пожертвования от частного лица составила 102 тыс. 272 рубля", — сказала Малкина.

Как сообщалось ранее, организаторы планировали собрать 8 млн рублей, чтобы в основных девяти городах-участниках акции можно было оплатить труд профессиональным няням до конца 2018 года. Сумму, которую необходимо собрать, организаторы акции вычислили исходя из средней почасовой оплаты труда няни — 140 рублей в час.

Акция «День заботы за день работы» в этом году состоялась в Новосибирске третий раз. В прошлом году за один день было собрано 1,2 млн рублей для внедрения «семейной» модели в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Во время первой акции был собран почти 1 млн рублей. Эти деньги пошли на уход за малышами— сиротами, которые находились на стационарном лечении в больницах.