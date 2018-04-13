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Новосибирцы собрали миллион, чтобы оплатить нянь для брошенных детей
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Новосибирцы собрали миллион, чтобы оплатить нянь для брошенных детей 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы собрали миллион рублей, чтобы оплатить работу больничных нянь для детей, у которых нет мам.
Акция «День заботы за день работы», организованная благотворительным фондом «Солнечный город» и коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь», началась 11 апреля. Любой желающий мог пожертвовать свою зарплату за один день, чтобы оплатить работу нянь, которые ухаживают за брошенными детьми в больничных палатах.
В акции приняли участие две тысячи человек из 152 городов России и зарубежья, в том числе 815 новосибирцев. Всего, по словам сотрудников фонда, им удалось собрать 3 миллиона 229 тысяч рублей. Почти вся сумма была собрана за один день, но часть денег продолжает поступать до сих пор.
«Самым активным городом-участником стал Новосибирск — его жители перечислили на акцию миллион рублей. На втором месте — москвичи, пожертвовавшие почти 700 тысяч рублей», — рассказали в «Солнечном городе».
Чаще всего участники переводили по 1363 рубля — это стоимость их восьми часов работы при зарплате в 30 тысяч рублей.
«Самым большим пожертвованием от частного лица стали 102 272 рубля, минимальным — 10 рублей Собранных денег хватит на 23 068 часов работы программы «Больничные дети», которые разделят между собой несколько регионов страны», — добавили в благотворительном фонде.
Акция «Солнечного города» проходит уже в третий раз, в прошлом году участникам удалось собрать больше 1 миллиона рублей для создания домашней атмосферы в Ояшинском детском доме.
В преддверии новой акции новосибирский режиссёр Ирек Ибатулин снял небольшой документальный фильм о нянях, которые приходят в больницы, чтобы заменить маму брошенным детям. Премьера фильма состоялась 9 апреля в кинотеатре «Победа».
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