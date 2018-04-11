В Новосибирске проходит акция в помощь няням, ухаживающим за детьми-сиротами

НОВОСИБИРСК, 11 апреля. / ТАСС /. Акция «День заботы за день работы», организованная благотворительным фондом «Солнечный город» для сбора средств на оплату труда ухаживающим за детьми-сиротами в больницах няням, стартовала в среду в Новосибирске. Как рассказала PR-директор фонда Мария Малкина , всего за один день работы акции они планируют собрать более 8 млн рублей.

"Сумма 8 млн 164 тыс. рублей — именно столько необходимо, чтобы до конца года — до 31 декабря — обеспечить больницы нянями, это круглосуточный уход за детьми. Поучаствовать можно просто: на сайте деньзаботы.рф есть калькулятор, куда можно вбить месячную зарплату, калькулятор вычислит, сколько вы зарабатываете в час, и вы сможете решить, сколько часов вы готовы перевести на этот проект", — пояснила сотрудник фонда.

Общую сумму, которую необходимо собрать, организаторы акции вычислили, исходя из средней почасовой оплаты труда няни — 140 рублей в час. Пожертвовать деньги в течение 11 апреля могут жители Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга, Калининграда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Томска и Уфы. Как рассказала Галина Якушева, одна из профессиональных нянь, работающих в больнице Новосибирска, детей-сирот нельзя бросать без поддержки, потому что без помощи взрослых проводить время в больницах им очень сложно.

"Дети ведь тянутся к нам, они тогда и выздоравливают лучше, когда мы их берем на руки. Ведь мы делаем для них все, что мамы для своего ребенка делают. Мне кажется, что за счет этих детей и мы держимся", — сказала Якушева.

Акция «День заботы за день работы» в этом году пройдет в Новосибирске третий раз, инициаторами проекта выступают детский благотворительный фонд «Солнечный город» и коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». В прошлом году за один день собрали 1,2 млн рублей для внедрения «семейной» модели в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Во время первой акции собрали почти 1 млн рублей. Эти деньги пошли на уход за сиротами, которые находились на стационарном лечении в больницах.