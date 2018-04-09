Жители Новосибирска смогут оплатить работу больничных нянь одним рабочим днём 

11 апреля все желающие смогут пожертвовать стоимость нескольких рабочих часов в пользу тех, кто ухаживает за детьми из детских домов.
Фонд «Солнечный город» сообщает на своем сайте: «Час работы няни стоит всего сто сорок рублей. Но её забота делает жизнь малышей в больнице веселее и комфортнее, и вместо белого потолка они смогут изучать мир». Няни ухаживают за детьми в процессе их выздоровления — утешают после болезненных процедур, рассказывают сказки и убаюкивают, это помогает им не замкнуться в себе и легче переживать лечение. 11 апреля сайте будут размещены специальный калькулятор и форма, которые помогут рассчитать стоимость часов работы и перечислить сумму в благотворительный фонд «Солнечный город». Проект ежегодно поддерживают ведущий Тимур Родригез, актёр Михаил Богдасаров, создатель чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов и многие другие жители Новосибирска.