Омич поскандалил с Тимати и Фадеевым в эфире ТНТ

Накануне, 14 апреля, в эфир канала ТНТ вышел очередной выпуск шоу «Песни». В нём принимал участие сын омского актера Александра Гончарука Болеслав.

Болеслав на сцене вместе с другими участниками шоу исполнил песню Too Close, но жюри не оценило выступление ребят.

«В какой-то момент мне стало неприятно от звуков, что вы издавали. Непонятная какофония, каждый пытался кого-то перебить, пытался показать только себя», — сказал член жюри, продюсер Максим Фадеев

Фадеев назвал имена участников, которые пройдут в следующий этап проект. Среди них не оказалось Гончарука. Болеслав возмутился этому факту, заявив, что ему следовало дать шанс. Он стал перебивать членов жюри. Это им очень не понравилось.

Отметим, что за сценой Гончарук раздраженно рекомендовал операторам не снимать его и не приближаться. После его попросили покинуть помещение и больше туда не возвращаться.