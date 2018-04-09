Список добрых дел: как провести День мецената и благотворителя

13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя. Мы подготовили небольшую подборку, в которой рассказываем о том, что быть благотворителем не просто, а очень просто.

Пойти на культовый спектакль Как можно помочь людям, больным лейкемией? Просто пойти в театр. 19 апреля в старинном особняке А. К. Поливанова пройдет благотворительный показ спектакля «Дом 19|07». Старинный деревянный дом в самом центре Москвы давно оброс легендами и слухами. Мол, не все так просто с этим зданием, если оно, будучи построенным полностью из дерева в позапрошлом веке, умудрилось пережить 2 пожара и уцелеть. Организаторы приглашают всех побродить по странному старинному дому, посмотреть историю о призраках и заодно — помочь другим. Все средства от продажи билетов на спектакль в этот день будут направлены в Фонд борьбы с лейкемией.

Передать одежду для детей в регионах Фонд «Второе дыхание» (благотворительная организация, учрежденная «Чарити Шоп») совместно с сетью семейных кафе «АндерСон» запустил акцию по сбору детских вещей. Собираясь на семейный воскресный завтрак, можно прихватить с собой вещи, из которых ваши дети уже выросли, и просто положить их в контейнер. Сотрудники фонда регулярно совершают поездки в отдаленные города страны, где эти вещи очень пригождаются многодетным семьям. Сегодня контейнеры работают по адресам: улица Гиляровского, 39 и Мичуринский проспект, д. 7, к. 1. Взрослые вещи, конечно, тоже можно приносить. Спасти детей с «Живыми поэтами» В апреле издательстве «Эксмо» выходит антология стихотворений проекта «Живые поэты». Книга объединила яркие произведения культовых музыкантов, модных литераторов, молодых перспективных авторов и сегодняшних героев андеграунда. Часть прибыли модной серии жертвуют в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Логотип фонда с пояснительной информацией о социальной направленности проекта «Живые поэты» вынесены прямо на обложку. «В книгу вошли стихотворения 119 авторов, среди них много признанных и известных людей. Но основной корпус текстов составляют стихи тех, кто никогда не издавался в больших издательствах или вообще не печатался на бумаге — в этом я вижу первое из двух основных достоинств этого сборника, — говорит создатель проекта Андрей Орловский — Второе достоинство книги в ее социальной миссии: часть средств с продаж каждого издания будет работать на медицинские программы известного фонда „Линия жизни“. Так что эта „живая книга“ со всех точек зрения».

Посетить вкусный праздник 15 апреля в центре Благосфера вновь вкусно запахнет выпечкой, корицей, ванилью и имбирем — там пройдет традиционный вкусный праздник фонда «Созидание». По традиции для детей будут организованы разнообразные мастер-классы, билет на которые стоит 500 рублей. На мероприятии можно купить всевозможную домашнюю выпечку или самим принести сдобные лакомства. Также на «Пирогах и пряниках» можно принять участие в лотерее, приобрести редкие книги с автографами авторов, прекрасные картины, сувениры и просто приятно провести время с семьей или друзьями. В прошлом году на «Пирогах и пряниках» фонд собрал 741 010 рублей и оплатил медицинскую помощь 9 детям. Адрес: 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр 1, Центр Благосфера.