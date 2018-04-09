Персонажей сказок и мультиков превратили в героев фантастических боевиков 

Вы уже знаете, как выглядели бы мультгерои в постапокалиптическом мире. Видели персонажей мультфильмов, живущих в современном мире. Теперь же героев мультиков и сказок превратили в героев фантастических боевиков. Наемник Рапунцель, свисающая с крыши здания на своих длинных волосах, Спящая красавица, находящаяся в окружении прищельцев из космоса. Представили? Смотрите!
Русалочка
Красавица и Чудовище
Рапунцель
Питер Пэн Волшебник страны Оз Красная шапочка
Снежная королева
Спящая красавица
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