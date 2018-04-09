Ещё
Персонажей сказок и мультиков превратили в героев фантастических боевиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Персонажей сказок и мультиков превратили в героев фантастических боевиков 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Вы уже знаете, как выглядели бы мультгерои в постапокалиптическом мире. Видели персонажей мультфильмов, живущих в современном мире. Теперь же героев мультиков и сказок превратили в героев фантастических боевиков. Наемник Рапунцель, свисающая с крыши здания на своих длинных волосах, Спящая красавица, находящаяся в окружении прищельцев из космоса. Представили? Смотрите!
Русалочка
Красавица и Чудовище
Рапунцель
Питер Пэн  Волшебник страны Оз  Красная шапочка
Снежная королева
Спящая красавица
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Также вам понравится: Колобот и Курочка Робо: герои русских народных постапокалиптических сказок Принцессы мультиков «Диснея» в купальниках и мыслях о лете
Tlum.ru: последние новости
«Невероятная история о гигантской груше»: стоит ли смотреть мультфильм 13 мультфильмов Disney, сюжет которых изменила Grumpy Cat В Интернете появилась первая серия нового «Простоквашино»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте3
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»32
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?6
Борис Гребенщиков: «Мы играем не для народа»41
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение