Персонажей сказок и мультиков превратили в героев фантастических боевиков

Вы уже знаете, как выглядели бы мультгерои в постапокалиптическом мире. Видели персонажей мультфильмов, живущих в современном мире. Теперь же героев мультиков и сказок превратили в героев фантастических боевиков. Наемник Рапунцель, свисающая с крыши здания на своих длинных волосах, Спящая красавица, находящаяся в окружении прищельцев из космоса. Представили? Смотрите!

Русалочка

Красавица и Чудовище

Рапунцель

Питер Пэн Волшебник страны Оз Красная шапочка

Снежная королева

Спящая красавица

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