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Фестиваль «Снежная радуга» собрал в Новом Уренгое юных любителей аэробики
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Фестиваль «Снежная радуга» собрал в Новом Уренгое юных любителей аэробики 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Открытый детский фестиваль спорта «Снежная радуга» прошел в новоуренгойском КСЦ «Газодобытчик» в седьмой раз. В минувшее воскресенье 18 команд из газовой столицы, а также Надыма и Губкинского представили на суд жюри и зрителей свои композиции в жанрах танцевальной и спортивной аэробики.
Хореографы постарались привнести в свои выступления элементы театрализации с тематическими костюмами и хорошо прослеживаемыми сюжетными линиями. Например, маленькие новоуренгойские «Ковбои» в клетчатых рубахах и широкополых шляпах показали одноименный танец, в котором продемонстрировали все свои таланты, и спортивные, и артистические.
По словам одного из «наездников», Олега Володина, свой номер они репетировали с тренером Татьяной Кушнир с прошлого года, и за это время каждый идеально выучил свои движения.
— Вот эти деревянные палки — это как будто наши кони. Мы покажем, как ковбои скачут на лошадях по прерии, — пояснил юный танцор.
В отличие от хореографических этюдов, номера из номинации спортивной аэробики выглядели куда более экстремально. Например, воспитанницы тренера Юлии Харитоновой из Губкинского стояли на руках, делали «мостик» и даже взмывали ввысь, успевая при этом кувыркнуться в воздухе.
— КСЦ «Газодобытчик» ежегодно приглашает нас на это мероприятие, и мы всегда привозим в Новый Уренгой свои новые композиции, с которыми потом весь год выезжаем на другие соревнования. Детям очень нравится участвовать в этом фестивале! — заверила наставница команды Aero-dance Юлия Харитонова.
— Наша композиция сама по себе непростая: мы прыгали сальто, отжимались, делали «панкейк», — добавила воспитанница секции спортивной аэробики из города Губкинский Ольга Фещукова. — Но мы для того каждый день и тренируемся, чтобы хорошо выступать и легко выполнять сложные элементы. Мы рады возможности показать все, что мы умеем, и хотим быть лучшими на фоне других команд!
Члены жюри высоко оценили таланты губкинских спортсменов: на фестивале «Снежная радуга» девчонки заняли первое место в своей номинации и своей возрастной категории.
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