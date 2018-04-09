Фестиваль «Снежная радуга» собрал в Новом Уренгое юных любителей аэробики

Открытый детский фестиваль спорта «Снежная радуга» прошел в новоуренгойском КСЦ «Газодобытчик» в седьмой раз. В минувшее воскресенье 18 команд из газовой столицы, а также Надыма и Губкинского представили на суд жюри и зрителей свои композиции в жанрах танцевальной и спортивной аэробики.

Хореографы постарались привнести в свои выступления элементы театрализации с тематическими костюмами и хорошо прослеживаемыми сюжетными линиями. Например, маленькие новоуренгойские «Ковбои» в клетчатых рубахах и широкополых шляпах показали одноименный танец, в котором продемонстрировали все свои таланты, и спортивные, и артистические.

По словам одного из «наездников», Олега Володина, свой номер они репетировали с тренером Татьяной Кушнир с прошлого года, и за это время каждый идеально выучил свои движения.

— Вот эти деревянные палки — это как будто наши кони. Мы покажем, как ковбои скачут на лошадях по прерии, — пояснил юный танцор.

В отличие от хореографических этюдов, номера из номинации спортивной аэробики выглядели куда более экстремально. Например, воспитанницы тренера Юлии Харитоновой из Губкинского стояли на руках, делали «мостик» и даже взмывали ввысь, успевая при этом кувыркнуться в воздухе.

— КСЦ «Газодобытчик» ежегодно приглашает нас на это мероприятие, и мы всегда привозим в Новый Уренгой свои новые композиции, с которыми потом весь год выезжаем на другие соревнования. Детям очень нравится участвовать в этом фестивале! — заверила наставница команды Aero-dance Юлия Харитонова.

— Наша композиция сама по себе непростая: мы прыгали сальто, отжимались, делали «панкейк», — добавила воспитанница секции спортивной аэробики из города Губкинский Ольга Фещукова. — Но мы для того каждый день и тренируемся, чтобы хорошо выступать и легко выполнять сложные элементы. Мы рады возможности показать все, что мы умеем, и хотим быть лучшими на фоне других команд!

Члены жюри высоко оценили таланты губкинских спортсменов: на фестивале «Снежная радуга» девчонки заняли первое место в своей номинации и своей возрастной категории.