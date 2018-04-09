Пять вечеров: гастроли театра «Буфф», Нихон и Пасхальный хоровой собор

Понедельник, 9 апреля

Концерт студентов и выпускников класса фагота

В конце первого дня трудовой недели любителям инструментальной классической музыки можно отправиться на открытый концерт в консерваторию. Произведения Тамплини, Мильде, Франсе, Доницетти, Россини прозвучат для вас в исполнении фаготов, а аккомпанировать им будут фортепиано и флейта. (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Вторник, 10 апреля

Выставка «Нихон. Родина Солнца»

Неофициальное название Японии — «Страна восходящего солнца», сами жители чаще всего используют название «Нихон», которое переводится как «родина Солнца». Культура Японии чрезвычайно богата, сохранилось много красивых легенд, мифов, сказок, исторических преданий. В фондах Русского музея фотографии хранятся стереофотографии снятые в Японии в конце XIX века. В экспозиции также представлены работы Василия Зевеке, талантливого инженера и страстного фотолюбителя, который посетил Японию в 1917 году по дороге в Америку; и фотографии члена Союза фотохудожников России Бориса Силенко , которые он снял во время своего путешествия в Японию в 2010 году. На открытии прозвучат старинные и современные японские песни в исполнении студентов НГЛУ им. Добролюбова. (6+)

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а. Во сколько: 17:00. Цена: на открытие вход свободный.

Вебинар «Как помочь ребёнку полюбить чтение»

Для родителей, чьи дети в 7 — 12 лет не любят читать, читают медленно или не понимают смысл прочитанного текста, детский писатель Юлия Кузнецова проведёт вебинар, на котором поделится своими авторскими методиками. Во время трансляции Юлия подробно разберёт кризис чтения в начальной школе, его признаки, особенности, причины, способы преодоления в семье и расскажет про методы и приёмы помощи в кризис. После этого ответит на вопросы участников вебинара. (16+)

Где: онлайн-трансляция, ссылка придёт после регистрации. Во сколько: 19:30–21:00. Цена: участие бесплатное.

Среда, 11 апреля

Выставка «ГОЛ»

Марии и Этот ретроспективный фотопроект приурочен к Чемпионату мира по футболу-2018, несколько матчей которого будут проходить в Нижнем Новгороде. Музейная часть выставки составлена из уникальных архивных снимков трёх поколений спортивных фотографов: Николая Евгения Волковых . Впервые «на одном поле» окажутся почти все звёзды советского футбола 1930–1980-х годов. Современная часть экспозиции представлена снимками лауреатов ежегодного международного конкурса на лучшую футбольную фотографию, проводимого Mastercard, а также кадрами из архивов агентства Reuter`s. (0+)

Где: Арсенал, Кремль, корпус 6, правое крыло. Во сколько: до 20:00 Цена: по средам вход свободный.

Лекция «Технические медиа между наукой и искусством: фиксация образа»

Цикл лекций нижегородского медиа-художника и куратора Евгения Стрелкова посвящён истории появления технических медиа — фотографии, кино, звукозаписи, радио, телевидения, компьютеров — и тому влиянию, которое оказали эти медиа на науку и искусство. В своей первой лекции Евгений расскажет про Камеру-обскура и камеру-люцида, диорамы и литографи, про зарождение фотографии, ультрафиолетовые и ифракрасные лучи, а также про классификацию технических медиа по Маршаллу Маклюэну. (12+)

Где: Арсенал, Кремль, корпус 6, правое крыло, 1 этаж, лекционный зал. Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный.

Четверг, 12 апреля

Спектакль «Дневник авантюриста»

На сцене Нижегородского театра драмы — гастроли Санкт-Петербургского Государственного Музыкально-Драматического Театра «Буфф». Первый спектакль, который петербуржцы сыграют в Нижнем — Музыкальный спектакль по мотивам комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Все музыкальные арии, дуэты, монологи созданы композитором Максимом Дунаевским и поэтом Николаем Денисовым в полном соответствии с литературным материалом первоисточника. (16+)

Где: Театр драмы, ул. Б. Покровская, д.13. Во сколько: 18:30. Цена: 400–1200 руб.

Вебинар «Маркетинг творческих проектов»

Творческим людям, которые хотят начать зарабатывать своим рукоделием, будет полезен опыт Дмитрия Чередникова , создателя бренда изделий из кожи ручной работы. На своём вебинаре он расскажет, как привлечь клиентов и зарабатывать на изделиях ручной работы, как сделать своё творчество прибыльным. Дмитрий даст пошагововое руководство по созданию успешного бренда «своми руками» с минимальными затратами. (16+)

Где: онлайн-трансляция, ссылка придёт после регистрации. Во сколько: 21:00–22:00. Цена: участие бесплатное.

Пятница, 13 апреля

Выставка Василия Пахомова «Мгновенья»

К 70-летнему юбилею Василия Пахомова в Русском музее фотографии открывается выставка его лучших работ. Василий Пахомов родился в Нижнем Новгороде (Горьком) в 1948 году. Как многие советские мальчишки, он с детства увлекался фотографией. Первым фотоаппаратом для него стала «Смена», открывшая дорогу в фотографию для огромного числа начинающих авторов. В 1982 году Василий Пахомов окончил двухгодичные курсы журналистики, работал внештатным корреспондентом в газете «Ленинская смена». В его работах красота мира запечатлена в мгновениях, наполненных радостью бытия, будь то погружение в тишину горных пейзажей или стремительное скольжение парусника по волнам. (6+)

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а. Во сколько: 15:00. Цена: на открытие вход свободный.

Пасхальный хоровой собор

В кафедральном соборе Александра Невского состоится традиционный Пасхальный хоровой собор, в котором примут участие ведущие церковные и светские хоры Нижнего Новгорода и Москвы. Красивые чистые голоса взрослых и детей, усиленные волшебной акустикой храма, создадут потрясающую, благодатную атмосферу. Возглавит хоровой собор митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий . (6+)

Где: Кафедральный собор Александра Невского, ул. Стрелка, д. 3а. Во сколько: 15:00. Цена: вход свободный.

Камерный хор Московской государственной консерватории

Специальный гость Пасхального хорового собора — камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского даст дополнительный открытый концерт для нижегородцев. Художественный руководитель и главный дирижер — лауреат премии правительства Москвы профессор Александр Соловьёв . (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; большой зал. Во сколько: 18:30.

Цена: вход свободный.