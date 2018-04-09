Из Сан-Франциско в Тюмень вернулись лоскутные панно по мотивам ершовской сказки

В областной библиотеке имени Менделеева накануне вслух читали Конька-Горбунка и рассматривали сюжеты сказки на квилтах, которые сшили мастерицы из восьми стран.

На выставку лучше идти всей семьей

— Проект «Конёк-Горбунок. Лоскутная сказка» путешествует три года, в Тюмени мы его показываем уже четвертый раз. Приходят люди, многие из которых не имеют представления о том, что такое печворк, что такое текстильные картинки. Судя по их лицам, это очень приятное удивление, — рассказывает идейный вдохновитель и участник проекта «Конёк-Горбунок. Лоскутная сказка» Анна Глазунова.

Совсем недавно панно из лоскутных квилтов вернулось в Тюмень из Сан-Франциско. В Америке проект гостил по приглашению и настоятельству прапраправнучки Петра Павловича Ершова Аллы Ранской. Текстильные иллюстрации известной сказки были выставлены на нескольких этажах центральной библиотеки Сан-Франциско. Для экспонирования заокеанская библиотека взяла только 37 работ — по количеству стеклянных витрин, имеющихся в наличии. Такие правила.

— Проект очень хорошо приняла русская диаспора. Надо брать во внимание, что там живут не только наследники Ершова, но и Толстого. О выставке писали англоязычные газеты и специальное издание для русских. Посетители оставили очень интересные отзывы, есть даже запись нашего генерального консула, — сообщает Анна.

Конёк-Горбунок прискачет и на Ямал, если позовут

Проект за три года побывал в десяти городах на 14 выставках. Маршрут текстильной сказки пролегал через Тобольск, Тюмень, Ишим, Москву, Нижневартовск, Нефтеюганск, Иркутск, Курган, Екатеринбург и Сан-Франциско. Организаторы уверены — впереди у Конька-Горбунка насыщенная гастрольная жизнь. Зная о том, что этот материал будет опубликован в ямальской окружной газете, Анна сказала, что очень хочет, чтобы лоскутный проект побывал в Салехарде.

— Это народный проект, и мы не берем денег за то, что его будут показывать. Главное условие — обеспечить транспортировку до места, где он будет выставляться, затем обратно к нам. Разумеется, необходимо позаботиться и о его сохранности. Мы с удовольствием отправляем панно, когда нас просят об этом, причем, его презентуют даже без нашего присутствия, — говорит собеседница.

Наследники Ершова снова ждут проект за океаном

Весь проект состоит из 251-го панно, весит все это 54 килограмма. Тюменская библиотека для выставки отобрала треть работ. Вторая часть недавно побывала в Екатеринбурге, третью готовят к турне по Тюменскому району. В июне «Конька» будут встречать в Ялуторовске.

Организаторы нам сообщили, что наследники Ершова ведут активные переговоры с заинтересованными в выставке людьми из разных государств. Какими, пока не сообщается. Возможно, на 205-летие Петра Павловича проект снова побывает в американских городах, где есть крупные русские диаспоры.

— Мне очень нравится, что «Конёк» много путешествует, что у него есть зрители. Это лучше, чем если бы он лежал в моей квартире большой кучей. А так он живет, мы периодически встречаем панно, перебираем их, реставрируем и отправляем дальше, — говорит Анна и добавляет, что путешествиям и выставкам «Конька-Горбунка» особенно радуются участники проекта.

— Вот представьте, сидит женщина в деревне Москаленко Омской области, а ее работа путешествует. Нет-нет, да попадет в ленту новостей. Многие следят за «Лоскутной сказкой». Приятно же знать, что работу, которую ты сделал три года назад, сейчас рассматривают люди, изучают, удивляются, фотографируют, чтобы показать друзьям, — заключает Анна.

На выставку мастерица советует приходить всей семьей — вместе с детьми и обязательно дедушками и бабушками. В библиотеке сам Бог велел перечитать сказку, освежить в памяти сюжет.

— Для малышей можно придумать кучу загадок, они с удовольствием будут считать, сколько там китов, сколько Коньков-Горбунков, искать других героев, — отмечает она.

В день презентации проекта в областной библиотеке «Конька-Горбунка» вслух читал актер тюменского драмтеатра. Гости тем временем искали и разглядывали нужный сюжет на лоскутных картинках.

КСТАТИ

«Конёк-Горбунок. Лоскутная сказка» возник в год 200-летнего юбилея Петра Ершова в 2014 году. В сети информация разлетелась по всему миру, «Конёк» за короткое время стал международным. Мастерицы почтой посылали свои квилты в Тюмень из городов России, Белоруссии, Украины, Канады, Латвии, Туркменистана, Израиля и Америки. Всего организаторам удалось собрать 251 панно из 79 населенных пунктов восьми стран. Свои работы направляли не только опытные мастера — даже дети. В большой коллекции семейные работы, есть даже коллективные из детских садов и школ. Самому младшему участнику всего два года, старшему — 87.

В квилтах использованы техники лоскутного шитья, сухого и мокрого валяния, вышивка лентами, крестом, меховая аппликация, вязание крючком, батик, гельоширование, печать по ткани и фотопринт.