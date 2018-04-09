Сергей Собянин: Ни одну библиотеку мы не потеряем

В воскресенье, 8 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «ВМ» рассказал о фестивалях «Московские сезоны», будущем столичных библиотек и других событиях прошедшей недели.

— С Воскресением Христовым, Сергей Семенович!

— Спасибо, поздравляю с праздником вас и всех читателей «Вечерки». В Пасхальную ночь храмы посетили сотни тысяч москвичей. Празднование прошло спокойно, без эксцессов. Для меня как мэра города это самое главное. И, похоже, вместе с Пасхой в Москву наконец пришла настоящая весна.

— Хотелось бы поговорить о библиотеках. Складывается впечатление, что они находятся на периферии внимания москвичей. Даже не помню, когда я сама или мои дети в последний раз ходили в библиотеку. У библиотек есть будущее в мире электронных книг?

— После появления интернета библиотеки действительно оказались в определенном кризисе. Казалось, рано или поздно они превратятся в хранилища ненужной макулатуры, а читать книги люди будут в сети. Отчасти так оно и происходит. Электронные книги действительно все больше вытесняют бумажный формат. И с этим ничего не поделаешь. Да в конечном счете и не важно, какие книги читают люди — бумажные или электронные. Главное, чтобы читали. Тем не менее будущее библиотек не так печально, как еще недавно казалось. Они нашли свое место в современном мире. Библиотеки будут становиться центрами интеллектуального общения и городскими гостиными. Люди будут приходить в библиотеки, чтобы поработать, пообщаться, встретиться с людьми, посетить занятия в кружке. И, разумеется, при желании будут уходить домой с книгой.

К сожалению, сегодня большинство библиотек не приспособлены для работы в таком формате. Поэтому будем проводить в них ремонты, создавать комфортные пространства, организовывать рабочие места с подключением к интернету и даже открывать небольшие кафе. Но, конечно, главное в библиотеке — интересные и доступные книги. Поэтому каждый год мы пополняем их фонды новыми изданиями. Что касается меня, то мне по-прежнему больше нравятся бумажные книги.

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