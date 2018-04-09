Андрей Травников потребовал разобраться с «избиением младенца»

Сегодня, 9 апреля, на еженедельном оперативном совещании в правительстве Новосибирской области врио губернатора Андрей Травников после доклада заместителя министра здравоохранения Елены Аксеновой раскритиковал работу ее подчиненных. Напомним, на прошлой неделе руководитель администрации региона внепланово и внезапно пришел с проверкой в одну из поликлиник Новосибирска, где увидел длиннющие очереди.

«Я, безусловно, реалист. Понимаю, что иногда не хватает кабинетов и персонала, — сказал Андрей Травников. — И, видимо, очереди в каких-то отдельных отделениях поликлиник в пиковые часы еще будут сохраняться. Но мы с вами наглядно убедились, что в поликлинике есть проблемы. Дозвониться до колл-центра не смогли! В лаборатории поликлиники №16 неправильно организована работа. И самое обидное — не совсем корректное общение персонала с пациентами. Есть отремонтированное помещение, хорошие условия работы, обеспечение спецодеждой, исполнение майских указов Президента Владимира Путина по зарплатам. Но почему вдруг такое отрицательное отношение к людям?!»

Еще одну тему, которую затронул сегодня Андрей Травников во время аппаратного совещания, это сообщения СМИ о жестоком обращении с крохотным пациентом в одной из детских больниц Новосибирска.

«Безусловно, следственные органы проверят эту информацию. Если нарушение было, то виновных привлекут к ответственности, — заявил врио губернатора. — Я бы попросил превентивно вас, Елена Анатольевна, и ваших коллег обратить внимание на следующее. Если факт не подтвердится, в лечебных учреждениях области должна быть создана такая атмосфера, чтобы у пациентов даже не возникло подозрения, что такое вообще возможно! Даже если та женщина, которая снимала видео на свой телефон, окажется не права. Это не должно со стороны выглядеть как жестокое обращение с ребенком. Вот эта проверка нужна. По итогам расследования — мне немедленный доклад».

Добавим, что по факту жестокого обращения в детской больнице №4 имени Гераськова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».