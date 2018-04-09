Кусочек Танзании с собственным законодательством появился в центре Владивостоке

Его площадь 200 кв. м.

Во Владивостоке недалеко от центральной площади города появился собственный кусочек Африки площадью 200 квадратных метров. Пространство получило название «Танзания» и, по словам его создателей, собственное законодательство, говорится в пресс-релизе владельцев центра.

— Танзания — одно из крупнейших государств Африки с богатой историей. Мы назвали свой проект в честь этой страны, потому что хотим дать возможность детям всего Владивостока шагнуть за рамки привычного быта, окунуться в мир экваториальных приключений и экзотического досуга, — рассказывает руководитель детского игрового центра «Танзания» Татьяна Зиныч.

Владивостокская «Танзания» делится на три равнозначные части. Первая предназначена собственно для детей, в неё вошли игровой лабиринт, мягкая зона для малышей, скалодром и другое оборудование. Вторая часть — это особое отделение для проведения праздников и фестивалей с танзанийским колоритом. Наконец, третья часть отведена родителям и их потребностям в комфорте и «взрослых» потребностях.

— Мы выбрали талисманом проекта попугая, потому что хотим подчеркнуть: «Танзания» — это не место для переживаний будней, скучных дел и серости, — отмечает Татьяна Зиныч.

Детский игровой центр «Танзания» расположен в торговом центре «Центральный» (Светланская, 29). Производителем игрового и развлекательного оборудования выступила группа компаний «Авира».

— В игровом центре главное — душа. В «Танзании» есть и душа, и неповторимый колорит, а значит, дети Владивостока по достоинству оценят новую площадку, — подчёркивает управляющий группой компаний «Авира» Алексей Загумённов.