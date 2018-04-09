Харповчане прокачают мышцы на новой площадке

Общественники подарили харповчанам новую площадку. Это зона отдыха, которую общественная организация «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала» построила на средства гранта из окружного бюджета.

Проект реализован в рамках программы благоустройства комфортной городской среды, дизайн разработали студенты Ямальского многопрофильного колледжа.

«Площадку строили с учетом пожелания жителей. На ней появились качели, детские горки, вертолетик, песочницы и уличные тренажеры на различные группы мышц. Для любителей тенниса установили теннисный стол. Эта площадка — заслуга многих людей. Нам помогали и Общественная палата Ямала, и активисты Народного фронта, и жители поселка, и администрация», — поделилась руководитель проекта, заместитель председателя общественной организации Светлана Опенько.

Площадка не пустовала даже в самые сильные морозы, а с началом потепления желающих прокачать мышцы становится все больше.