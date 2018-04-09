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Харповчане прокачают мышцы на новой площадке
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Харповчане прокачают мышцы на новой площадке 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Общественники подарили харповчанам новую площадку. Это зона отдыха, которую общественная организация «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала» построила на средства гранта из окружного бюджета.
Проект реализован в рамках программы благоустройства комфортной городской среды, дизайн разработали студенты Ямальского многопрофильного колледжа.
«Площадку строили с учетом пожелания жителей. На ней появились качели, детские горки, вертолетик, песочницы и уличные тренажеры на различные группы мышц. Для любителей тенниса установили теннисный стол. Эта площадка — заслуга многих людей. Нам помогали и Общественная палата Ямала, и активисты Народного фронта, и жители поселка, и администрация», — поделилась руководитель проекта, заместитель председателя общественной организации Светлана Опенько.
Площадка не пустовала даже в самые сильные морозы, а с началом потепления желающих прокачать мышцы становится все больше.
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