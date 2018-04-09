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Авиамоделистов приглашают участвовать в выставке «Крылья Победы» в Салехарде
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Авиамоделистов приглашают участвовать в выставке «Крылья Победы» в Салехарде 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Авиамоделисты Ямала, поспешите! У вас осталось ровно три недели, чтобы успеть подать заявку на участие в выставке-конкурсе «Крылья Победы». Она ежегодно проходит в Военно-историческом клубе при МВК им. Шемановского. Посвящена Дню Победы.
— К участию в выставке-конкурсе приглашаются все желающие. Ограничений по возрасту нет, направление моделизма и уровень изготовления можно выбрать любые. Не запрещается использовать дополнительные наборы. Модели могут быть сделаны из любого материала в любой технике — лишь бы копии в точности воспроизводили оригинал, — отмечает куратор проекта Евгений Морозов. — Главное, чтобы они не участвовали в нашем конкурсе раньше.
В выставке-конкуре три этапа, где до 30 апреля принимаются модели. Если конкурсант из другого населенного пункта и у него нет возможности передать модель, то он сможет прислать фотографии (до 10 штук) через электронный адрес vikmvk@mail.ru. Открытие выставки состоится 2 мая, а уже 18 числа подведут итоги.
Параллельно состоится кибертурнир по компьютерной игре «Ил-2 Штурмовик „Забытые сражения“.
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