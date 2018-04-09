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Перед Чашей все раскопали и спрятали за забором. Что происходит?
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Перед Чашей все раскопали и спрятали за забором. Что происходит? 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Центр семьи «Казан» давно закрыт и мало похож на себя прежнего. Проезжающие мимо видят только грязь, грустный забор и более веселых рабочих. Скоро этому придет конец (мы не про настроение рабочих).
В нескольких километрах от Кремля пропадают супердекорации к фильму про постапокалиптическую Казань или освоение Марса. Тяжелая техника перекопала всю территорию вокруг Центра семьи «Казан». Зеленого лоскутного «одеяла» (газона, изрезанного дорожками) больше нет. Однако смотреть на это не больно — Чашу «мучат» временно и не просто так.
Фото: e-Kazan.ru  Фото: e-Kazan.ru  Летом на территории у Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль болельщиков чемпионата мира-2018. Смотреть только на творения Даши Намдакова — саму Чашу и мифические фигуры — было бы скучно. Поэтому здесь установят огромный экран, 16-метровые осветительные башни, шатры и сцену. Организаторы были вынуждены все перекопать: подземные инженерные коммуникации сами себя не проложат.
Из-за происходящего у Чаши казанские пары вынуждены жениться в менее модном месте — выставочном центре «Казанская ярмарка». В мае появится еще одна площадка для регистрации брака в торжественной обстановке — Центр культуры «Московский» (бывший ДК Урицкого).
К 14 июня Центр семьи «Казан» окончательно примет новый облик и станет местом большой футбольной тусовки. На нее будут пускать всех и бесплатно. Фанфест будет затяжным, он завершится одновременно с чемпионатом мира — 15 июля. Наивно думать, что уже на следующий день Чаша снова будет принадлежать казанцам. Ей потребуется время, чтобы прийти в себя и избавиться от ненужных конструкций.
Мытарства Центра семьи «Казан» завершатся в последний месяц лета. 8 августа Чаша примет первых молодоженов, а смотровая площадка откроет новый сезон.
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