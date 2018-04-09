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Началась доследственная проверка по факту электротравмы подростка
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Началась доследственная проверка по факту электротравмы подростка 

АиФ Пермь 18 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Следователи проверяют обстоятельства получения электротравмы подростком из Кунгура.
В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что подросток получил травму 7 апреля после того как взобрался на трансформаторную будку. Сейчас сотрудники СКР проводят доследственную проверку, чтобы выявить все обстоятельства происшествия.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в следственном комитете. — Мальчику оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое».
По предварительной информации, мальчик гулял вместе с 17-летним приятелем в частном секторе микрорайона Первомайский. Старший приятель был в алкогольном опьянении.
«Приблизившись к токоведущим частям, находящимся под напряжением, 14-летний подросток получил тяжелые электротравмы. Необходимо отметить, что в классе, в котором учится пострадавший, в ноябре и декабре 2017 года энергетики проводили специальные занятия, а в январе 2018 года проходили инструктажи по электробезопасности», — сообщили в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго».
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