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Подростка из Кунгура с электротравмами доставили в Пермь
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Подростка из Кунгура с электротравмами доставили в Пермь 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пострадавшего в Кунгуре подростка доставили в Пермь. Мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации ожогового отделения.
Как пояснили в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», 7 апреля 14-летний житель Кунгура самовольно забрался на трансформаторную подстанцию и получил серьёзный удар электрическим током.
По предварительной информации, мальчик гулял вместе с 17-летним приятелем в частном секторе микрорайона Первомайский. Старший приятель был в алкогольном опьянении.
«Приблизившись к токоведущим частям, находящимся под напряжением, 14-летний подросток получил тяжелые электротравмы. Необходимо отметить, что в классе, в котором учится пострадавший, в ноябре и декабре 2017 года энергетики проводили специальные занятия, а в январе 2018 года проходили инструктажи по электробезопасности», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» родителей проявить максимум внимания и рассказать своим детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности.
«Возможно, когда-нибудь этот разговор сохранит здоровье и жизнь вашего ребёнка или его товарищей. Энергообъекты являются источником повышенной опасности, категорически запрещается проникать в электроустановки во избежание получения серьезных электротравм», — говорят в «Пермэнерго».
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