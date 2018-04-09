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Защитите себя и близких от менингита!
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Защитите себя и близких от менингита! 

Доктис 50 минут назад
Завтра в России стартует кампания «Вместе против менингита».
Проект, посвященный борьбе с опасным заболеванием, стартует 10 апреля и приурочен ко Всемирному дню борьбы с менингитом, который отмечается 24 апреля. На сегодняшний день менингит остается крайне тяжелой инфекцией с большим процентом летальных исходов, особенно при самой опасной разновидности болезни — менингококковой.
К счастью, предотвратить трагедии в наших силах: достаточно сделать прививку от менингококковой инфекции и менингококкового менингита. В России эта прививка доступна всем взрослым и детям, начиная с 9-месячного возраста. Задача кампании «Вместе против менингита» — именно рассказать россиянам о возможности вакцинации, дать информацию о медицинских учреждениях, где можно сделать прививку. Защитите себя и своих близких! Ближайший к вам центр вакцинации можно найти на сайте кампании.
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