В Мосгордуме предлагают запретить телевизионную рекламу молочных смесей

Реклама искусственного вскармливания сбивает с толку матерей, которые видят пропаганду молочных смесей по телевизору «каждые пять минут». Именно поэтому показ такой рекламы нужно ограничить.

В ноябре 2017 года Общественная палата РФ уже выступала с подобной инициативой. Тогда депутаты рекомендовали Госдуме составить законопроект, сокращающий показ рекламы смесей на телевидении, а Минздрав РФ даже просил разработать национальную программу по возрождению грудного вскармливания в России, однако за год изменений в этой области не произошло.

Всемирная Организация здравоохранения в 1981 году приняла «Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока». Однако он носит рекомендательный характер. Согласно этому кодексу:

Запрещается реклама заменителей грудного молока среди населения; Запрещается бесплатное распространение образцов молочных смесей среди матерей; Запрещается их распространение в медицинских учреждениях; Сотрудникам компаний запрещается давать советы матерям; Запрещается дарить подарки или персональные образцы медработникам; Запрещается помещать фотографии новорожденных или другие картинки на этикетках продукции, идеализирующих искусственное питание; Информация, предоставляемая медработникам должна быть научной и основанной на фактах; Информация об искусственном питании, включая ту, которая напечатана на этикетках, должна разъяснять преимущества грудного вскармливания и расходы и опасности искусственного питания.

Кроме того, согласно Российскому закону «О рекламе», N 38-ФЗ от 13.03.2006, реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей.

Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.

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