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Продержалось сутки. Художник Александр Жунев повесил на забор у пермской набережной яйцо-глаз
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Продержалось сутки. Художник Александр Жунев повесил на забор у пермской набережной яйцо-глаз 

59.ru 33 минуты назад
Фото: 59.ru
Пермский художник Александр Жунев в выходные создал на городской набережной новый арт-объект. Огромное яйцо с нарисованным на нем человеческим глазом появилось на заборе возле спуска с Соборной площади.
Яйцо-глаз в ширину 50 и в высоту 60 сантиметров
— Оно сделано из пенопласта, — рассказал 59.ru Александр Жунев. — Я долго работаю с этими заборами и мне этот забор как-то напомнил яйцерезку. Я подумал, что было бы классно взять и что-нибудь этой яйцерезкой прорезать. А яйцо, наверно, самая простая форма и идея, которую можно было сделать. Тем более сейчас празднуют Пасху. Есть идеи для более сложных форм, которые можно прорезать с помощью пенопласта, но пока я реализовал такую.
Сейчас арт-объект лежит на железнодорожных путях. По словам Александра Жунева, яйцо было хорошо закреплено на заборе. Скорее всего, его могли сломать гуляющие по набережной люди.
Летом Александр Жунев украшал пермскую набережную работой «человеко-щука-лось», выполненной в стиле пиксель-скотч-арта. А 12 апреля 2015 года он нарисовал на фасаде дома рисунок «Гагарин. Распятие» — в этот день праздник Пасхи совпал с Днем космонавтики. Рисунок возмутил общественных деятелей и представителей церкви. В итоге Александру Жуневу выписали штраф.
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