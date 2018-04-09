Модные мамы. Прошла церемония награждения премией «Fashion mama awards»

Материнство — священная и самая главная миссия для женщины. Но сибирячки доказали на деле, что «быть мамой» и «быть успешной» — синонимичные фразы. В мегаполисе прошёл торжественный вечер общероссийской премии для мам «Fashion mama awards», где наградили номинантов и победителей.

В свете софитов

В минувший четверг в одном из фешенебельных отелей Новосибирска собрались деятельные горожанки — бизнесвумен и политики, деятели культуры и искусства, благотворительницы и спортсменки, а также их родные и друзья. Там прошло награждение общероссийской премией «Fashion mama» при поддержке министерства культуры Новосибирской области. Министр культуры НСО Игорь Решетников сказал участницам напутственные слова.

За звание самых-самых мам боролись 18 участниц в 10 номинациях. В начале вечера гости собрались в холле здания, где могли приятно провести время, пообщаться, а ещё отведать изысканные напитки и угощения. Повсюду было мерцание от бесконечных вспышек фотокамер, играла приятная музыка. Затем гости проследовали в просторный зал, где состоялось открытие церемонии награждения. В начале праздника зажигательные ведущие веселили публику интересными шутками. Кроме того, зрители посмотрели показ мод. Когда началась самая важная часть церемонии — награждение номинанток, все гости вооружились телефонами, чтобы не упустить ни минуты и запечатлеть каждый момент презентации. Модные мамы рассказывали о себе и своих достижениях на профессиональном поприще. И это не удивительно, ведь сибирячки, которые были номинированы на премию, — по-настоящему сильные женщины. Они не боятся браться за новое дело, а ещё умело совмещают воспитание детей с любимым занятием.

«Мы первый раз провели в Новосибирске премию такого уровня для мам, — рассказала директор и организатор премии «Fashiоn mama» в Сибири Яна Соловьёва. — Здесь собрались успешные мамы со всего СФО. Эта серьезная премия впервые была основана в далеком 2009 году в Санкт-Петербурге Наталей Роговой. Затем долгое время её проводили там, а также в Москве, а теперь она состоялась и в нашем мегаполисе. Считаю, что это значимое событие. Женщины, которые достигли успехов в определённой сфере, должны заявлять об этом и мотивировать к успеху других молодых мам».

Финалисток наградили в нескольких номинациях. Успешные мамы в политике, спорте, бьюти-индустрии, медицине, воспитании, в сфере искусства, а также благотворительности не просто достигли больших успехов, они развиваются.

Приятные сюрпризы

В разгар праздника состоялось торжественное награждение финалисток. Успешных мамочек поздравили и подарили им ценные подарки и цветы, а также тёплые слова и бурные овации. Представители газеты « Аргументы и факты на Оби» выступили на этом знаковом мероприятии информационными партнёрами и поздравили победительниц в номинации «Бизнес».

На протяжении всего вечера участников и гостей праздника радовал специально приглашённый для этого случая неподражаемый Кирилл Андреев , солист группы «Иванушки International». Он искрометно шутил на торжестве, а в конце вечера подарил прекрасным дамам несколько музыкальных композиций.

Общероссийская премия нашла отзывы в сердцах многих женщин, поэтому в следующем году организаторы надеются, что мероприятие охватит ещё больше модных и активных мам Сибири.

В номинации «Бизнес» премии «Fashion mama awards» номиновались:

В номинации «Спорт» номиновались:

В номинации «Политика и право»:

В номинации «Вклад в развитие поколений»:

Елена Ширшина и Тамара Мамедова.

В номинации «Дизайнер одежды»:

Катерина Арестова и Ольга Просветова.

В номинации «Медицина»:

Людмила Начинова и Светлана Дубрановская.

В номинации «Искусство»:

Ирина Кузнецова , Елена Федорова, Светлана Белинина и Татьяна Соловьева.

В номинации «Beauty-индустрия»:

Анастасия Коновалова и Тамара Мамедова.

В номинации «Благотворительность»:

Людмила Начинова и Анастасия Коновалова.

Победители в номинациях:

Благотворительность — Анастасия Коновалова Бизнес— Надежда Быковская и Полина Соколова Beauty-индустрия — Тамара Мамедова Искусство — Светлана Белинина и Ирина Кузнецова Медицина — Светлана Дубрановская Дизайн одежды — Катерина Арестова Вклад в развитие поколений — Тамара Мамедова Политика и право — Ульяна Кафанова Спорт — Ольга Счастливая