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Всероссийский фестиваль искусств для слепых детей прошел в СВАО
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Всероссийский фестиваль искусств для слепых детей прошел в СВАО 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Всероссийский фестиваль искусств «На крыльях творчества» для слепых и слабовидящих детей прошел в Северо-Восточном округе Москвы. Местом проведения стала школа-интернат № 1 в Алексеевском районе.
— Фестиваль был ориентирован на выявление и поддержку детских и юношеских творческих коллективов, талантливой молодежи и юных дарований среди обучающихся школ для слепых и слабовидящих с целью реализации их творческих способностей и социальной активности, — сообщили сотрудники УСЗН СВАО.
Они добавили, что главой жюри стала заслуженная артистка России Диана Гурцкая, которая давно сотрудничает с интернатом. Помимо этого на мероприятия присутствовали депутат Мосгордумы Лариса Картавцева и замглавы Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы Галина Потапкина.
Фестиваль собрал детей не только из Москвы, но и из таких городов, как: Рязань, Махачкала, Кострома, Владимир, Иваново, Улан-Удэ и не многих других. Для участников предлагалась обширная конкурсная программа — посоревноваться можно было в пяти направлениях искусства.
Победителей мероприятия наградили дипломами, кубками и подарками.
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