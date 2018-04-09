Всероссийский фестиваль искусств для слепых детей прошел в СВАО

Всероссийский фестиваль искусств «На крыльях творчества» для слепых и слабовидящих детей прошел в Северо-Восточном округе Москвы. Местом проведения стала школа-интернат № 1 в Алексеевском районе.

— Фестиваль был ориентирован на выявление и поддержку детских и юношеских творческих коллективов, талантливой молодежи и юных дарований среди обучающихся школ для слепых и слабовидящих с целью реализации их творческих способностей и социальной активности, — сообщили сотрудники УСЗН СВАО.

Они добавили, что главой жюри стала заслуженная артистка России Диана Гурцкая , которая давно сотрудничает с интернатом. Помимо этого на мероприятия присутствовали депутат Мосгордумы Лариса Картавцева и замглавы Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы Галина Потапкина.

Фестиваль собрал детей не только из Москвы, но и из таких городов, как: Рязань, Махачкала, Кострома, Владимир, Иваново, Улан-Удэ и не многих других. Для участников предлагалась обширная конкурсная программа — посоревноваться можно было в пяти направлениях искусства.

Победителей мероприятия наградили дипломами, кубками и подарками.