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11 тысяч подростков трудоустроят в 2018 году в Нижегородской области
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11 тысяч подростков трудоустроят в 2018 году в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет планируется трудоустроить в 2018 году в Нижегородской области, заявил руководитель управления по труду и занятости населения региона Александр Силантьев. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
По словам Александра Силантьева, работа по формированию банка вакансий уже началась. С начала года предприятия и организации заявили в службу занятости более тысячи вакансий для временного трудоустройства подростков.
Служба занятости предлагает юным соискателям только проверенные рабочие места, подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области. Как правило, это работа по благоустройству и озеленению территорий, подсобные работы на предприятиях и в организациях, социальная помощь ветеранам, инвалидам и престарелым, участие в рекламных акциях и культурно-массовых мероприятиях.
Подростки работают не только во время летних каникул, но и в течение учебного года в свободное от учебы время. Так, с начала текущего года при содействии областной службы занятости населения на временные рабочие места трудоустроены 622 школьника.
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