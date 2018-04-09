11 тысяч подростков трудоустроят в 2018 году в Нижегородской области

11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет планируется трудоустроить в 2018 году в Нижегородской области, заявил руководитель управления по труду и занятости населения региона Александр Силантьев. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам Александра Силантьева, работа по формированию банка вакансий уже началась. С начала года предприятия и организации заявили в службу занятости более тысячи вакансий для временного трудоустройства подростков.

Служба занятости предлагает юным соискателям только проверенные рабочие места, подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области. Как правило, это работа по благоустройству и озеленению территорий, подсобные работы на предприятиях и в организациях, социальная помощь ветеранам, инвалидам и престарелым, участие в рекламных акциях и культурно-массовых мероприятиях.

Подростки работают не только во время летних каникул, но и в течение учебного года в свободное от учебы время. Так, с начала текущего года при содействии областной службы занятости населения на временные рабочие места трудоустроены 622 школьника.