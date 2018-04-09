В Сахалинской области полицейские присоединились к Всероссийской акции «Дети России-2018»

1 апреля стартовала Всероссийская акция «Дети России-2018». В ее рамках сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области проводят на территории региона комплекс мероприятий, целью которых является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения как об опасных последствиях потребления наркотиков, так и об ответственности за их незаконный оборот.

Например, 9 апреля, перед учащимися среднеобразовательной школы №5 Южно-Сахалинска выступил старший оперуполномоченный УКОН, который в деталях рассказал подросткам о том, какая ответственность грозит за незаконный оборот наркотиков, что за последствия могут наступить в случае употребления запрещенных веществ и к чему все это в итоге неизбежно приводит.

Помимо лекции слушателям был показан фильм, наглядно демонстрирующий, как употребление наркотических средств может не только испортить будущее, но и вовсе лишить его.

Такие мероприятия помогают юношам и девушкам осознать опасность, которую несет в себе употребление наркотических средств и построить будущее, в котором нет места подобному злу.