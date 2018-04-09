60 лучших российских мультфильмов, созданных за последние 27 лет

Мы уже публиковали подборки «100 лучших мультфильмов в мирепо версии Rotten Tomatoes» и «100 лучших советских мультфильмов». Для полноты картины мы решили собрать лучшие русские мультфильмы, созданные в постсоветскую эпоху.

Адажио, 2000

Алеша Попович и Тугарин Змей, 2004

Атомный лес, 2012−2014

Болеро, 1992

Братья Пилоты готовят на завтрак макарончики, 1996

Длинный мост в нужную сторону

Длинный мост в нужную сторону

Буревестник, 2004

Ветер вдоль берега, 2004

Гагарин, 1994

Гадкий утенок, 2010

Гномы и горный король, 1993

Гора самоцветов, 2005 — …

Девочка-дура, 2006

Десантник Стёпочкин, 2004

Длинный мост в нужную сторону, 2012

Добрыня Никитич и Змей Горыныч, 2006

Добрыня Никитич и Змей Горыныч

Добрыня Никитич и Змей Горыныч

Дождь сверху вниз, 2008

Другая сторона, 1993

Ещё раз! 2010

Жихарка, 2007

Злыдни, 2005

Изобретение любви, 2010

Карлик Нос, 2003

Катабасис — Путь через Мишикбатллабан, 2008

Князь Владимир, 2004

Карлик Нос Карлик Нос Колобанга, 2015-…

Колыбельные мира, 2008

Кот в сапогах, 1996

Крепость: щитом и мечом, 2015

Куми-Куми, 2011

Летающие звери, 2012−2017

Малышарики, 2015 — …

Малыши и Летающие звери, 2015

Маша и Медведь, 2009 — …

Мой личный лось, 2013

Маша и Медведь

Маша и Медведь

Морошка, 2015

Моя жизнь, 2000

Моя любовь, 2006

Мы не можем жить без космоса, 2014

Незнайка на Луне, 1997−1999

Обезьянки! Вперед! 1993

Потец, 1992

Про раков, 2003

Рождество, 1996

Русалка, 1996

Обезьянки, вперед

Осторожно, обезьянки

Скорая помощь, 1997

Смешарики, 2003 — 2012

Смешарики: Пин-код, 2012

Сон смешного человека, 1992

Старик и море, 1999

Туннелирование, 2005

Уборная история — любовная история, 2006

Умная дочка, 2004

Фиксики, 2010 — 2015

Хармониум, 2009

Смешарики: Пин-код Смешарики: Пин-код Хозяева Геоны, 1992

Чинти, 2012

Чуча, 1999

Я люблю тебя… 2010