60 лучших российских мультфильмов, созданных за последние 27 лет 

Мы уже публиковали подборки «100 лучших мультфильмов в мирепо версии Rotten Tomatoes» и «100 лучших советских мультфильмов». Для полноты картины мы решили собрать лучшие русские мультфильмы, созданные в постсоветскую эпоху.
Адажио, 2000
Алеша Попович и Тугарин Змей, 2004
Атомный лес, 2012−2014
Болеро, 1992
Братья Пилоты готовят на завтрак макарончики, 1996
Длинный мост в нужную сторону
Длинный мост в нужную сторону
Буревестник, 2004
Ветер вдоль берега, 2004
Гагарин, 1994
Гадкий утенок, 2010
Гномы и горный король, 1993
Гора самоцветов, 2005 — …
Девочка-дура, 2006
Десантник Стёпочкин, 2004
Длинный мост в нужную сторону, 2012
Добрыня Никитич и Змей Горыныч, 2006
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Дождь сверху вниз, 2008
Другая сторона, 1993
Ещё раз! 2010
Жихарка, 2007
Злыдни, 2005
Изобретение любви, 2010
Илья Муромец и Соловей-Разбойник, 2007
Карлик Нос, 2003
Катабасис — Путь через Мишикбатллабан, 2008
Князь Владимир, 2004
Карлик Нос Карлик Нос Колобанга, 2015-…
Колыбельные мира, 2008
Кот в сапогах, 1996
Крепость: щитом и мечом, 2015
Куми-Куми, 2011
Летающие звери, 2012−2017
Малышарики, 2015 — …
Малыши и Летающие звери, 2015
Маша и Медведь, 2009 — …
Мой личный лось, 2013
Маша и Медведь
Маша и Медведь
Морошка, 2015
Моя жизнь, 2000
Моя любовь, 2006
Мы не можем жить без космоса, 2014
Незнайка на Луне, 1997−1999
Обезьянки! Вперед! 1993
Потец, 1992
Про раков, 2003
Рождество, 1996
Русалка, 1996
Обезьянки, вперед
Осторожно, обезьянки
Скорая помощь, 1997
Смешарики, 2003 — 2012
Смешарики: Пин-код, 2012
Сон смешного человека, 1992
Старик и море, 1999
Туннелирование, 2005
Уборная история — любовная история, 2006
Умная дочка, 2004
Фиксики, 2010 — 2015
Хармониум, 2009
Смешарики: Пин-код Смешарики: Пин-код Хозяева Геоны, 1992
Чинти, 2012
Чуча, 1999
Шерлок Холмс и доктор Ватсон, 2005
Я люблю тебя… 2010