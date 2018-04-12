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Когда в Молдове пройдет бессмертный полк
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Когда в Молдове пройдет бессмертный полк 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
Представители Национального Координационного Комитета (НКК) «Победа» представят план мероприятий, приуроченных к празднованию в Молдове 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Участники: — Бригадный генерал, председатель Союза офицеров Республики Молдова Виктор ГАЙЧУК; — Полковник артиллерии, ветеран Великой Отечественной войны Павел ГЛАДКОВ. — председатель НКК «Победа», председатель НКК «Победа», глава Русского историко-патриотического клуба" Алексей ПЕТРОВИЧ.
Аккредитация: E-mail: presscentre@sputnik.md  Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
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