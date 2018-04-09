Создатели движения «Бессмертный полк» придумали и запустили новый проект

Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе городской администрации, цель проекта — рассказать не только о подвиге тех, кто сражался на фронтах, но и о тех, кто трудился в тылу, вспомнить своих матерей, бабушек, прабабушек, переживших Великую Отечественную войну. По мнению инициаторов движения, женщины, которые в тяжелейших условиях трудились в тылу, растили и выкармливали детей, ждали своих мужчин, страдали, получив похоронки, заботились об израненных мужьях, также заслуживают того, чтобы их вспомнили в День Победы.

Для того, чтобы принять участие в новом проекте, нужно написать историю того человека, память о котором хотелось бы оставить на века, (возможно, в видео формате) и прислать на официальную страницу летописи «Бессмертного полка» в Сети.

Напомним, Международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» было основано в 2012 году и официально зарегистрировано в феврале 2014 года.

Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». В 2017 году во время празднования 9 мая в Пскове в колонне прошло более семи тысяч участников акции.