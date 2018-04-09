Кассовые сборы США: «Тихое место» сорвало банк, а «Черная Пантера» обогнала «Титаник»

Драматический ужастик «Тихое место» собрал не только отличные отзывы зрителей и критиков, но и великолепную стартовую кассу: $ 50 миллионов — это три производственных бюджета картины и первое место в чарте прошедшего уик-энда. А еще это больше чем стартовые сборы таких хоррор-хитов, как «Сплит» и «Прочь», которым дались $ 40 и $ 33,4 млн соответственно. В России «Тихое место» стартует в этот четверг, и мы уже купили билеты.

На втором месте топ-10 оказался фантастический блокбастер «Первому игроку приготовиться»: картина аккуратно потеряла в сборах 40% и выручила за билеты $ 25,1 млн На третьем месте комедия-новичок «Секса не будет!», у фильма, в котором родители девочек-старшеклассниц поклялись не допустить их первого секса на выпускном, $ 21,4 миллиона при аналогичном производственном бюджете.

Подытог «Черной Пантеры» на восьмой неделе составил $ 665,4 миллиона — этого с запасом хватило на обход «Титаника». Следующий рубеж — «Аватар», у которого $ 760,1 млн, но еще $ 105 миллионов Пантере сделать будет трудно, прокату фильма уже восемь недель.

Последня новинка топ-10 — драматическо-биографический триллер «Чаппакуиддик», реальная история о трагедии, произошедшей в 1969 году, когда в водном канале утонул лимузин с молодой женщиной. За рулем была не погибшая, а младший брат президента США Тед Кеннеди , который спасся, но на помощь никого не позвал. $ 6,2 миллиона и седьмое место.

Предварительные данные о топ-10 американского бокс-офиса за период с 6 по 8 апреля 2018 года выглядят так:

Тихое место — $ 50 млн (первая неделя)

Первому игроку приготовиться — $ 25,1 млн (вторая неделя)

Секса не будет! — $ 21,4 (первая неделя)

Черная Пантера — $ 8,4 млн (восьмая неделя)

Можно только представить — $ 8,4 млн (четвертая неделя)

Раздражительность — $ 8,1 млн (вторая неделя)

Чаппакуиддик — $ 6,2 млн (первая неделя)

Шерлок Гномс — 5,6 млн (третья неделя)

Тихоокеанский рубеж 2 — $ 4,9 млн (третья неделя)

Остров собак — $ 4,6 млн (третья неделя)

На этой неделе зрители США получат в кинотеатры фантастический боевик со зверями-переростками и Дуэйном Джонсоном «Рэмпейдж» и подростковый хоррор-триллер «Правда или действие».

По материалам: boxofficemojo.com