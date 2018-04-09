После бесплатного ЭКО забеременели 135 костромичек

Современные методы позволили забеременеть десяткам костромичек, узнал KOSTROMA.TODAY. Все они сделали процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

За два года с помощью ЭКО в регионе на свет появилось 113 малышей. Считается, что Костромской области, как и в целом по России, каждая шестая семья страдает от бесплодия. Помочь в этой ситуации может ЭКО. Отметим, что обследование и лечение пациенток, страдающих бесплодием, а также сама процедура проводятся бесплатно, по полису ОМС.

Первый этап процедуры проводится в нашем регионе, а полный цикл в Москве и Ярославле.

«Только в 2017 году в медицинских организациях Костромской области встали на учет по беременности после ЭКО 135 женщин», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

В сравнении с 2015 годом количество процедур ЭКО увеличилось на 55%.