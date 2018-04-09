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Саратовские депутаты раздали куличи малоимущим
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Саратовские депутаты раздали куличи малоимущим 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Накануне праздника Светлой Пасхи в Заводском районе парламентарии провели акцию «Кулич в каждый дом».
Приятные подарки к столу в виде пасхальных сладостей получили подопечные Центра помощи семье и детям и Центра социального обслуживания населения, а также воспитанники центра «Возвращение».
Всего было роздано силами депутатов Саратовской областной и городской дум более 400 пасхальных куличей. Те из одиноких пенсионеров и инвалидов, которые не смогли самостоятельной прийти за угощениями, получили символы Пасхи на дом.
Многодетные семьи также выразили слова благодарности депутатскому корпусу обеих дум за оказанное внимание. Уточняется, что в акции «Кулич в каждый дом» приняли участие депутаты городского парламента Сергей Агапов, Александр Гуреев, Владимир Дмитриев, Вячеслав Доронин, Татьяна Кузнецова и Владимир Попков.
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