Саратовские депутаты раздали куличи малоимущим

Накануне праздника Светлой Пасхи в Заводском районе парламентарии провели акцию «Кулич в каждый дом».

Приятные подарки к столу в виде пасхальных сладостей получили подопечные Центра помощи семье и детям и Центра социального обслуживания населения, а также воспитанники центра «Возвращение».

Всего было роздано силами депутатов Саратовской областной и городской дум более 400 пасхальных куличей. Те из одиноких пенсионеров и инвалидов, которые не смогли самостоятельной прийти за угощениями, получили символы Пасхи на дом.